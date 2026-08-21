România își caută „salvatorul”. Unde este, de fapt, salvarea pentru țara noastră

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Cine ne salvează?

Cine salvează România? Aceasta a fost întrebarea adresată de Edward Pastia lui Val Vâlcu la Metropola TV, în cadrul emisiunii „Doar o cifră să-ți mai spun”. Cine salvează România? Și de cine o salvează? Avem criză economică, energetică, inflație și politică.

Pentru Val Vâlcu, răspunsul nu trebuie căutat într-un politician providențial și nici într-un partid care promite că are soluția. Jurnalistul consideră că, în cele din urmă, oamenii sunt cei care trebuie să se salveze singuri: să se informeze, să discute și să gândească înainte de a face o alegere.

Val Vâlcu: Dar pe antreprenorul român cine îl reprezintă?

„Cine salvează România?... Păi... USR-ul, momentan, e ocupat să-l salveze pe Dominic Fritz. Fără integri în politică. Nu ne trebuie Legea ANI...

Cine salvează familiile ocupaționale? Dar pe investitorul autohton, antreprenorul, cine îl reprezintă? Dar corporațiile? Are cine se ocupa de ele. USR-ul se luptă pentru ele.

PSD-ul se ocupă de angajați, de clasa muncitoare, de oameni defavorizați. Antreprenorul român, ăsta cocoșat de impozite, de taxe... De el cine se ocupă? Se reped ca ulii... toate instituțiile de control. Când își deschide unul o tonetă, îl iau la rând. Abuzuri, ici-colo, blaturi, dincolo. Păi pe ăla cine îl reprezintă? Pe cel care duce economia în spate, creează PIB-ul, plusvaloarea? Cine îl salvează?”, a zis Val Vâlcu.

Jurnalistul a pus apoi problema sprijinului popular de care beneficiază o guvernare atunci când încearcă să adopte măsuri cu impact major asupra populației

Val Vâlcu a zis că tocmai lipsa sprijinului popular este una dintre explicațiile pentru opoziția față de măsurile prezentate drept reforme. Jurnalistul a făcut o paralelă cu alte momente istorice și politice.

„A început să recunoască și Bolojan că nu poți guverna cu 20%, nu? E în colț cu, sau tangent cu dictatura, o astfel de guvernare fără sprijin popular. Nu ai voturi”, a mai zis Val Vâlcu

„Da, dar ei vor ține în continuare cu ideea asta: «Numai noi putem salva»”, a zis Edward Pastia.

„Ok... de-asta nu merge bine. De asta lumea se opune. Nu ai sprijin pentru așa-zisele reforme. Au venit tot timpul de la o minoritate care încearcă una alta... Știți cine mai făcea bine cu forța? PCR-ul. Au dat lovitură de stat, au luat puterea cu rușii, cu tancuri, cu ce au luat, după care alinia societatea un grup minoritar din punct de vedere politic. Au câștigat alegerile în 1946. Au fugit cu urna, au întors tabelul. Se întâmplă chestia asta și acum. Dar nu de ieri, de azi.

Guvernul Boc, minoritar, cu răsucirea UDMR-ului, guvernele lui Klaus Iohannis... nu au avut majoritate, nu au avut sprijin popular De ce nu-i urmează lumea? Pentru că au venit din 10%, din 20% și au impus lucruri impopulare. Lasă că știm noi că vă facem bine. Luați leacul ăsta, e amar, dar vă face bine. Dar uite că are și efecte secundare. Sunt medicamente care mai omoară pe câte unul. De pildă... pe investitorul român”, a zis Val Vâlcu.

Un alt deficit: Încrederea populației în clasa politică

„Problema este că a transformat în obsesie chestia asta cu deficitul bugetar. Dar deficitul de încredere al populației? Dar s-a gândit cineva la celălalt deficit? Deficitul de încredere al populației în clasa politică, în instituții. Cu ăsta ce faci? Mi se pare mult mai dramatic”, a spus Edward Pastia.

„Dacă nu poți colabora cu partenerul de guvernare, doar îți impui voința... Și repet că atunci când PSD avea aproape 50%, era epoca Dragnea, ce spuneau? «Nu se poate. E dictatura majorității.» Lansaseră această sintagmă propagandistică, influencerii, cum vreți să le spunem: «dictatura majorității». O absurditate. Dictatura e a minorității. Acum nu se ține cont de nicio altă opinie. Binele cu forța nu înseamnă reformă”, a zis Val Vâlcu.

„Deci, până la urmă, cine salvează?”, a continuat Edward Pastia.

„Oamenii ar trebui să se salveze singuri. Să vadă, să discute, să gândească. Dacă mă duc după fentă, că mi-a fost unul simpatic, că ăla mi-a fost antipatic, că mi-a spus un influencer, după aceea plâng. Sau: «Dom'le, ce ne face?» Ne jeluim. E caracterul ăsta excepțional: Suntem cei mai nenorociți din lume, cei mai loviți de soartă, nu?”, a zis Val Vâlcu.

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