ONG-urile fac scut în jurul lui Dominic Fritz, după ce a fost reconfirmat de USR. Protest în Timișoara. Reacția lui Bogdan Chirieac

Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres.

Două organizații au anunțat că organizează, în Piața Operei Timișoara, un protest pentru Dominic Fritz, după ce CCR a declarat constituțional amendamentul din Legea ANI care îl vizează și pe edilul Timișoarei. Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

ONG-urile sar în apărarea lui Dominic Fritz, după ce CCR a declarat constituțional amendamentul din Legea ANI care îl lasă fără mandat de primar al Timișoarei. Asociația Alternativa Civică Timișoara, împreună cu Federația Inițiativa Timișoara, au anunțat că ies în Piața Operei Timișoara, la un protest pentru edil. Analistul politic Bogdan Chirieac nu crede "că vom avea cine știe ce miting".

Decizia vine în contextul în care Comitetul Politic al USR a reafirmat, în unanimitate, sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului: ”USR este mai unit ca niciodată și merge înainte! Vom apăra votul cetățenilor, independența instituțiilor și principiile constituționale", a transmis formațiunea politică printr-un comunicat.

UPDATE: Presa locală transmite că aproximativ 100 de persoane s-au adunat în Piața Operei din Timișoara. Oamenii au ieșit în stradă în semn de protest față de decizia Curții Constituționale privind noua formă a Legii Integrității, care l-ar putea lăsa pe primarul Dominic Fritz fără mandat. Manifestanții poartă pancarte prin care își arată susținerea față de edil. În timpul manifestației a avut loc un contraprotest, prin care participanții și-au exprimat nemulțumirea față de protestul din Piața Operei și spun că susțin decizia Curții Constituționale.

"Protestul vine după decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind proiectul de lege PI-x nr. 530/2026 / L464/2026, în cadrul căruia Curtea a considerat constituțională o prevedere care, în opinia noastră, ridică grave probleme în raport cu principiul neretroactivității legii, consacrat expres de Constituția României" susțin inițiatorii protestului într-un comunicat de presă, îndemnându-i și pe alții să vină la manifestație: "îi chemăm pe cetățenii care cred în democrație, în supremația Constituției, în securitatea juridică și în respectarea statului de drept să se alăture acestui demers civic".

Cotroversa legată de "amendamentul Fritz"

Amendamentul din Legea ANI declarat constituțional de CCR, numit de altfel în spațiul public și "amendamentul Fritz" presupune încetarea de drept a funcției publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese. Amendamentul îl vizează direct pe primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese. Principala problemă invocată acum de cei care vor să protesteze pentru Fritz este că amendamentul ar permite "aplicarea unui nou regim sancționator unor fapte și situații juridice consumate sau stabilite anterior intrării în vigoare a legii - facta praeterita".

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"Considerăm că problema fundamentală ridicată de această soluție legislativă este aceea a aplicării unui nou regim sancționator unor fapte și situații juridice consumate sau stabilite anterior intrării în vigoare a legii – facta praeterita. Articolul 15 alineatul (2) din Constituția României este fără echivoc: "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile".

Acest principiu nu este o simplă formulă juridică și nici un detaliu care poate fi relativizat în funcție de interese politice sau de conjunctura momentului. Neretroactivitatea legii reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale securității juridice, ale previzibilității normelor și ale protecției cetățeanului împotriva exercitării arbitrare a puterii" se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Bogdan Chirieac: Nu cred că vom avea cine știe ce miting

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, afirmând că lui Dominic Fritz i-ar fi fost mai ușor să cheme lumea în stradă atunci când USR era în opoziție, nu când este la putere.

"Nu e același lucru ca la 10 august sau ca la Ordonanța 13. Lumea e un pic mai obosită acum, în 19 august, cât e astăzi. Nu e masa critică în momentul acesta. Mai trebuie și serviciile să se amestece și nu cred că serviciile se amestecă în așa ceva. Lumea e foarte nemulțumită de guvernarea de până acum. Era mult mai ușor să chemi lumea în stradă când erai în opoziție, nu când ești la putere. Deci nu cred că vom avea cine știe ce miting", a declarat Bogdan Chirieac.

Reamintim că USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu așa-numitul "amendament Fritz", depus de PSD, și cu amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor. Luni, 17 august, judecătorii CCR au decis cu majoritate de voturi că amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timişoarei este constituţional. În acelaşi timp, magistrații CCR au decis că amendamentul AUR care prevede publicarea declaraţiilor de avere şi de interese de către "soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, numit în spațiul public "amendamentul Mirabela Grădinaru", este neconstituţional.