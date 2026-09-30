Kelemen Hunor, soluție pentru deblocarea crizei politice de la Palatul Victoria: Fiecare partid să propună oameni care să nu fie din mediul politic

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

După eșecul învestirii lui Siegfried Mureșan în Parlament, Kelemen Hunor propune o soluție pentru deblocarea crizei politice.

Criza politică se adâncește după un nou eșec în Parlament. Guvernul Mureșan nu a obținut votul de învestitură, fiind al doilea cabinet respins după varianta Veștea și propunerea retrasă reprezentată de Eugen Tomac. Urmează noi discuții la Cotroceni, iar luni Nicușor Dan va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier. În acest context, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a oferit, pentru România TV, într-un interviu scurt acordat jurnalistului Victor Ciutacu, propria variantă pentru deblocarea crizei politice.

Un premier acceptat de toate partidele și specialiști în toate ministerele

"Eu zic că mereu există o soluție. Eu nu cred că toate porțile sunt închise. Sigur, după discuțiile de azi, după declarațiile contondente din ultima perioadă, e puțin probabil ca PNL și USR să voteze un guvern condus de Sorin Grindeanu sau de cineva din PSD, împrejurul social-democraților. Depinde de președintele Dan ce nominalizare va face. Nu văd un spațiu de manevră. Fără AUR nu există majoritate. Noi nu putem vota o combinație cu AUR sau cu SOS. Asta o excludem cât se poate de clar. Trebuie să căutăm o altă variantă. De aceea eu astăzi am propus o variantă care merită luată în calcul sau studiată puțin.

Ne trebuie un premier acceptat de toate partidele politice, de Sorin Grindeanu, de Ilie Bolojan, de noi, de USR, un tehnocrat, unul care știe să facă cuplarea guvernului cu parlamentul. Nu se poate decupla guvernul de parlament. După aceea fiecare să vină cu propuneri de oameni de specialitate care nu au fost implicați în politică. Deci, nu vorbesc de oameni politici din prima linie, ci vorbesc de oameni din ministere, din economie, oameni care își pot asuma un rol și responsabilitate. Atunci am putea avea un guvern relativ repede.

"Ne trebuie un acord semnat din partea fiecăruia. Externele și Apărarea ar trebui lăsate președintelui"

Ar avea și sprijin parlamentar pentru lucrurile cele mai importante, fiindcă trebuie să facem rectificări și bugetul pentru 2027. Trebuie să pornim anul bugetar și politic 2027, dar asta înseamnă ca fiecare să lase un pic de ego, din orgolii, și să mai renunțe la o linie roșie. Fiecare dorește, și e un deziderat comun, să avem un guvern cu puteri depline. În jurul acestui deziderat trebuie construită majoritatea. Nu am discutat nici măcar cu colegii mei. Nu am discutat cu colegii din PSD, PNL sau USR pe chestiunea asta.

Varianta alegerilor anticipate nu cred că este una fezabilă în acest moment, mai ales că pistolul cu care se dă startul este în mâna președintelui. Pe schema vechii coaliții de guvernământ, fiecare partid să propună pentru portofoliile alocate niște oameni care să nu fie din mediul politic. Ne trebuie un acord semnat din partea fiecăruia. Externele și Apărarea, în mod tradițional, și aici nimeni nu cred că are ceva de obiectat, ar trebui lăsate președintelui. El trebuie să aibă un cuvânt de spus aici, pentru că are prerogative constituționale, executive, în zona de politică externă și apărare. Eu cred că se poate dacă există dorință, bună voință și rațiunea necesară pentru a depăși acest blocaj nenorocit care se întoarce împotriva noastră. Crește doar AUR, e la 37%, iar noi toți ceilalți suntem cu capul în pământ", a explicat Kelemen Hunor, președintele UDMR.