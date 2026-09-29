Singura țară unde poți vota direct de pe telefon. Țuțuianu: Până seara poți să-ți schimbi opțiunea / Ce s-ar întâmpla în România

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Adrian Țuțuianu, șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), a dat exemplul Estoniei, singura țară unde cetățenii pot vota direct de pe telefon și își pot schimba opțiunea de vot pe parcursul întregii zile de alegeri. El a explicat, într-un interviu la DC News, ce s-ar întâmpla în România în cazul implementării unui astfel de sistem.

Deși suntem în „era comunicațiilor online“, așa cum a precizat jurnalistul Val Vâlcu în interviul cu Adrian Țuțuianu, președintele AEP, în România, „voturile nu se pot trimite online“, deoarece „votul prin corespondență înseamnă plic, trimiți documentul înapoi prin plic, primești documentul“.

„Sunt state în care s-a organizat un vot electronic, însă acesta e de mai multe feluri. E un vot electronic ce presupune o mașină, care nu e legată la Internet, unde te duci și apeși pe opțiunea ta de vot. Unele din aceste mașini îți eliberează și un document pe format de hârtie ca să poți verifica ce ai votat. Există, de asemenea, sisteme care nu eliberează un astfel de document. În general, din ce am verificat noi în practica altor state, au renunțat la sistemul de vot cu mașină“, a punctat Adrian Țuțuianu.

Estonia, singura țară unde poți vota de pe telefon. Ce s-ar întâmpla în România?

Adrian Țuțuianu a dat exemplul Estoniei, despre care a spus că e singura țară unde poți vota direct de pe telefon, iar pe parcursul zilei de votare îți poți schimba opțiunea până cu cinci minute înainte de închiderea votării.

„Singura țară în care votul este electronic și îl poți da de pe telefon este Estonia“, a punctat șeful Autorității Electorale Permanente (AEP).

„Care e o țărișoară“, a completat Val Vâlcu.

„Sunt avansați cu tehnologia informației, dar cred că sunt și mai serioși. Aici avem două probleme, în primul rând, cum asiguri securitatea aplicațiilor informatice ca nimeni să nu intervină din exterior și să vicieze votul respectiv, iar în al doilea rând, acolo poți să votezi dimineață ceva, să te răzgândești pe la prânz și să votezi altceva. Ultima oară când poți să-ți modifici votul e, de exemplu, cu cinci minute înainte de închiderea votării“, a precizat Țuțuianu.

El a precizat că, dacă acest sistem s-ar implementa în România, care oricum e o țară mult mai mare, „ar vota toată lumea în neștire“.

„Dimineața se duce un partid la poarta cetățeanului, votează cu ăla, apoi la ora 12:00 se duce un alt partid și votează cu acela, iar seara la fel“, a punctat Adrian Țuțuianu.

„E un pic ilegal să facă în cele 48 de ore astfel de deplasări“, a spus Val Vâlcu.

„E un pic ilegal, dar e posibil, că viața a arătat că e posibil. Nu am face decât să mutăm ceea ce se întâmpla cu pachete cu bani și diverse cadouri, spre votarea și mai puțin transparentă“, a mai spus Adrian Țuțuianu.

În cadrul aceluiași interviu de la DC News, Adrian Țuțuianu a vorbit despre o provocare legată de secțiile de vot din diaspora în cazul organizării alegerilor anticipate în România, dar și despre proiectul AEP de restrângere a calendarului pe o perioadă de 75 de zile în loc de 90 de zile, cum este în prezent.