DCNews Stiri Ce ar face economistul Adrian Negrescu dacă ar fi în locul lui Ciprian Ciucu, noul primar ales al Bucureștiului
Data publicării: 20:12 08 Dec 2025

Ce ar face economistul Adrian Negrescu dacă ar fi în locul lui Ciprian Ciucu, noul primar ales al Bucureștiului
Autor: Doinița Manic

economistul Adrian Negrescu Economistul Adrian Negrescu. Foto: Agerpres
 

Economistul Adrian Negrescu a spus ce ar face dacă ar fi în locul lui Ciprian Ciucu, noul primar ales al Bucureștiului.

Economistul Adrian Negrescu susține că Ciprian Ciucu, noul primar ales al Bucureștiului, va avea cel mai greu mandat al unui primar general de la Traian Băsescu încoace. Cât despre ce ar face el dacă ar fi în locul lui Ciucu, Negrescu a spus printre primele măsuri pe care le-ar lua ar fi eliberarea Piaței Revoluției de mașini limitarea circulației pe Bulevardul Gheorghe Magheru.

"Mă întrebă un ziarist care ar fi primele masuri administrative, de impact, pe care le-aș lua daca aș fi în locul lui Ciucu. E greu să fii în locul lui. Va avea cel mai greu mandat al unui primar general de la Băsescu încoace.

Ca masuri imediate, aș elibera Piață Revoluției de mașini prin desființarea parcării și aș limita circulația pe Magheru. Două benzi pe sens maxim, în rest trotuare ample, terase și verdeață", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Deocamdată, Ciprian Ciucu rămâne la Primăria Sectorului 6

Ciprian Ciucu (PNL), este noul primarul ales al municipiului București, după alegerile locale parțiale care au avut loc duminică, 7 decembrie. Precizăm că aseară, după ce au fost anunțate rezultatele votului bucureștenilor, Ciprian Ciucu a spus că își reia activitatea la Primăria Sectorului 6 până la depunerea jurământului de primar general al Capitalei.

Rezultatele finale pentru București l-au poziționat pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, pe primul loc în votul bucureștenilor, cu un scor ce depășește 36%, urmat de independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu un scor de aproape 22% și Daniel Băluță, candidatul PSD, cu un rezultat de peste 20%. Cătălin Drulă, candidatul USR, se află pe locul al patrulea. 

