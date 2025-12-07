Anca Alexandrescu și George Simion, primele mesaje după aflarea rezultatelor

Update: George Simion și Anca Alexandrescu susțin o ceonferință de presă, duminică seara, la ora 23:00.

Update:

„Mulțumesc Ancăi pentru lupta grea și rezultatul bun. AUR e alături de toți cei care vor să lupte cu aceste clanuri locale pentru 2028! Candidați, e singura cale!“, a scris George Simion pe Facebook, duminică seara!

Știrea inițială:

Anca Alexandrescu s-a arătat recunoscătoare bucureștenilor care au participat la scrutin și a vorbit despre contextul dificil prin care trece țara și nivelul scăzut de prezență la urne. Alexandrescu a atras atenția că datele prezentate sunt valabile doar până la ora 19:00 și a invocat precedentul electoral din noiembrie 2024, solicitând răbdare până la închiderea numărătorii integrale.

„Vreau să le mulțumesc bucureștenilor care au ieșit la vot. E un moment complicat pentru țara noastră și îmi pare rău că au fost atât de puțini bucureșteni la urne. Nu vreau să comentez rezultatele, există exit poll-urile, dar sunt doar pentru ora 19:00, aș vrea să așteptăm numărarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024.

Vezi și Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"

Indiferent care vor fi rezultatele la final, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București, indiferent de locul în care mă voi afla. De fapt, mă voi întoarce la ceea ce am făcut și îi voi apăra," a spus Anca Alexanrescu.

George Simion, critici la adresa guvernării și acuzații privind procesul electoral

Președintele AUR, George Simion, a transmis un mesaj prin care a criticat actuala guvernare pentru lipsa de măsuri care să întărească democrația. El a acuzat anularea alegerilor prezidențiale și faptul că nu s-a revenit la alegerea primarilor în două tururi. În plus, Simion a anunțat că partidul său va susține orice proiect legislativ care va readuce acest sistem.

”Vreau să anunţ, încă de pe acum, actuala guvernare, că trebuia să facă ceva de foarte mult timp. Cei care au fost la guvernare în aceşti ani nu au făcut, ceva pentru democraţie. În loc să avem mai multă democraţie, avem mai puţină. Au anulat alegeri, nu au revenit la alegerea primarilor în două tururi. Vom vota orice proiect care îşi propune să aducă înapoi alegerea primarilor şi preşedinţilor Consiliilor Judeţene în două tururi," a spus George Simion.

Vezi și George Simion cere desecretizarea şedinţei CSAT pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024

Liderul AUR susține că un prim obiectiv a fost deja atins.

”Am fost etichetaţi, puşi la colt, ni s-a spus că Bucureştiul nu este un teritoriu favorabil din punct de vedere electoral, din punct de vedere al simpatiei cetăţenilor pentru partide, cum este AUR şi celelalte partide care sunt aici şi care au susţinut-o pe doamna Anca Alexandrescu. Cred că un primul obiectiv deja a fost atins şi bifat ca îndeplinit, am arătat că suntem parte a societăţii bucureştene şi nimeni nu ne poate trimite la colt," a mai spus George Simion.