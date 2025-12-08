Chichirău râde de Drulă: Au avut dreptate

Cătălin Drulă a început campania pentru București încă de când s-a pozat alături de președintele - atunci proaspăt ales Nicușor Dan. Candidat al USR pentru Capitală, el și-a atacat contracandidații, în special pe Ciprian Ciucu, de la PNL, acuzând chiar că procentele care ajung în spațiul public sunt ”comandate” de către acesta.

Acum, Ciprian Ciucu a câștigat Capitala cu un scor peste procentele din sondaje, iar de Cătălin Drulă se amuză inclusiv foștii lui colegi de partid. Printre ei, Cosette Chichirău, cândva o voce importantă în partid.

”Băi, a fost foarte strâns scorul, au avut dreptate... lui Drulă i-au lipsit doar vreo 130.000 de voturi (cam 22 de procente) să-l depășească pe Ciucu. O nimica toată” a scris Cosette Chichirău, arătând rezultatul votului.

