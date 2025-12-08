€ 5.0919
DCNews Politica Chichirău râde de Drulă: Au avut dreptate
Data publicării: 04:14 08 Dec 2025

Chichirău râde de Drulă: Au avut dreptate
Autor: Roxana Neagu

cosette_chichirau_65008200
 

Cosette Chichirău, fostă membră USR, face haz de necazul lui Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a început campania pentru București încă de când s-a pozat alături de președintele - atunci proaspăt ales Nicușor Dan. Candidat al USR pentru Capitală, el și-a atacat contracandidații, în special pe Ciprian Ciucu, de la PNL, acuzând chiar că procentele care ajung în spațiul public sunt ”comandate” de către acesta. 

Acum, Ciprian Ciucu a câștigat Capitala cu un scor peste procentele din sondaje, iar de Cătălin Drulă se amuză inclusiv foștii lui colegi de partid. Printre ei, Cosette Chichirău, cândva o voce importantă în partid.

”Băi, a fost foarte strâns scorul, au avut dreptate... lui Drulă i-au lipsit doar vreo 130.000 de voturi (cam 22 de procente) să-l depășească pe Ciucu. O nimica toată” a scris Cosette Chichirău, arătând rezultatul votului. 

Citește și: Se clatină coaliția de guvernare după votul din București: Adio, USR? 
 
 
 

alegeri bucuresti 2025
rezultate alegeri locale bucuresti
cosette chichirau
catalin drula
x close