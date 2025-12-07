Afectează alegerile din Bucureşti coaliția? Răspunsul lui Grindeanu înainte de exit-poll

"Suntem într-o bătălie în care fiecare vot contează, iar asta o ştiam de la începutul campaniei electorale. Am văzut acest lucru de fiecare dată, la fiecare sondaj. Cred că lumea mai trebuie să iasă la vot, mai avem o oră, e o prezenţă mai mică decât în 2024 la locale, dar mai mare decât mă aşteptam. (...) După alegeri vom face analize pe fiecare localitate în parte", a declarat Sorin Grindeanu în dialog cu Simona Gheorghe şi Bogdan Chirieac.

Citiţi şi: Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video

Întrebat dacă rezultatul alegerilor va afecta funcţionarea coaliţiei, Grindeanu a spus: „Sunt lucruri care ţin de candidaţi la alegerile locale, e un vot pe persoană, nu neapărat politic. Evident că vom sta şi vom analiza indiferent de rezultat ce puteam face mai bine, ce putem să îmbunătăţim astfel încât la următoarele alegeri să fim şi mai pregătiţi”.

„Evident că actul de guvernare, indiferent de alegerile acestea, trebuie îmbunătăţit pe diverse componente. Nu are legătură cu alegerile de la Bucureşti sau de la Buzău. Noi, indiferent de rezultat, nu susţinem tăierea salariilor, nu susţinem lucrurile pe care le-am spus necondiţionaţi de alegerile de astăzi”, a mai punctat Grindeanu.

VIDEO: