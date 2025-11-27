Ciprian Ciucu a inaugurat o nouă grădiniță în Sectorul 6 - Foto

Într-o postare pe rețelele sociale, actualul primar Ciprian Ciucu al Sectorului 6 anunță finalizarea Grădiniței Constantin Brâncuși, care a fost ridicată de la zero în cartierul ANL Brâncuși, pe Aleea Danaide nr. 1.

Investiția de la Grădinița Constantin Brâncuși

"Sectorul 6 are unele dintre cele mai moderne, mai frumoase și mai sigure unități de învățământ din țară. Pe lângă cele 22 de școli și grădinițe consolidate și reabilitate în ultimii cinci ani, alte 11 clădiri sunt ridicate din temelii și îmbogățesc rețeaua de învățământ. Este vorba despre:

Am terminat de construit 8-a unitate de învățământ, ridicată de la zero, în doar 4 ani. Și avem încă 3 în lucru.

Astăzi vă prezint Grădinița Constantin Brâncuși!

Se află în Cartierul ANL Brâncuși, pe Aleea Danaide nr. 1! E o clădire frumoasă, cu demisol, parter, două etaje și terasă. 100 de prichindei vor fi primiți aici, de anul viitor. Se vor bucura de condiții la care noi, adulții, nici nu visam când eram ca ei. Are pereți pictați manual, cu citate motivaționale, mobilier de calitate, în nuanțe vesele, clase luminoase, spațioase. Conține:

Patru săli de grupă de 107 mp, cu dublă funcționalitate (somn și joacă / activități). Fiecare are grup sanitar propriu; Sală de mese, zonă de vestiare; Un cabinet medical și un izolator; Loc de joacă la exterior și spații verzi amenajate;

Clădirea este la standarde nZEB, are panouri fotovoltaice și panouri solare, care vor asigura curentul electric, căldura și apa caldă", a evidențiat Ciprian Ciucu.

Câte unități de învățământ au fost reabilitate, consolidate și construite de la zero

Sectorul 6 are unele dintre cele mai moderne, mai frumoase și mai sigure unități de învățământ din țară. Pe lângă cele 22 de școli și grădinițe consolidate și reabilitate în ultimii cinci ani, alte 11 clădiri sunt ridicate din temelii și îmbogățesc rețeaua de învățământ. Opt sunt gata: o creșă, trei grădinițe (de acum) și patru corpuri de școală. Lucrăm în prezent la două creșe și la un corp de școală.", a transmis Ciprian Ciucu.

Ciucu spune că sunt investiții fără precedent de la Revoluție încoace

"Investițile pe care le-am făcut în educație au fost fără precedent de la Revoluție încoace. Aproape jumătate din unitățile de învățământ sunt construcții noi sau reabilitate, consolidate. Nu sunt doar sigure, cu dotări moderne, dar au și un design frumos, vesel, astfel încât copiii să vină cu drag! Iar investițiile vor continua.

Noua grădiniță va fi acreditată pentru a primi și grupe de nivel antepreșcolar.

Va funcționa de la 7.30 la 17.30, iar copiii vor beneficia de trei mese pe zi și de somn.", a mai scris Ciprian Ciucu, pe Facebook, unde a atașat și poze.

