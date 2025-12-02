€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Politica Alegeri Confruntare cu manta. Băluță: Să-l sprijinim pe colegul nostru de la Sectorul 6. Este timpul să...
Data publicării: 14:43 02 Dec 2025

EXCLUSIV Confruntare cu manta. Băluță: Să-l sprijinim pe colegul nostru de la Sectorul 6. Este timpul să...
Autor: Andrei Itu

daniel baluta psd primar Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei și actual primar al Sectorului 4. Sursa foto: Agerpres
 

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei a punctat importanța colaborării dintre primarul general și primarii de sectoare pentru proiecte destinate tuturor bucureștenilor.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București a vorbit, la emisiunea DC Votez de la DC News, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac și primarii care îl susțin, respectiv Rareș Hopincă, Robert Negoiță și Vlad Popescu Piedone, despre cum va pune ”Bucureștiul în mișcare”, dacă va fi ales, alături de edilii de sectoare.

Cum vrea să conducă Daniel Băluță Primăria Capitalei, în raport cu primarii sectoarelor

”Pe data de 8 decembrie avem nevoie să punem Bucureștiul în mișcare. Este o realitate că sunt niște blocaje anacronice, pe de o parte, și ceea ce am demonstrat în Sectoarele 2, 3, 4 și 5 este că noi știm să livrăm. Oamenii au nevoie de rezultate. Din acest motiv, dacă vorbim de metrou, astăzi am semnat contractul de proiectare și execuție, pentru cel mai important proiect din România, Magistrala M4 de metrou Gara de nord - Gara Progresu, 14 stații de metrou, în valoare de 17 miliarde de lei. Proiectul îl va derula Primăria Sectorului 4.

Este evident că, ani la rând, primăriile de sector au venit în slujba nu doar a comunității din sectorul respectiv, ci în slujba tuturor bucureștenilor. Vă dau un exemplu de colaborare, împreună cu Robert Negoiță lucrăm la inelul median, am lărgit Șoseaua Luică, Șoseaua Turnu Măgurele, am făcut un pasaj și lucrăm la al doilea pasaj”, a spus Daniel Băluță.

Un exemplu de conlucrare

La rândul lui, Robert a lărgit în Sectorul 4, pentru că nu mai aveam bani și nici municipalitatea nu mai avea bani, dar din ce a reușit să pună de o parte a reușit să lărgească încă o stradă, astfel încât obiectivul pe care îl are inclusiv Rareș Hopincă, acela de a circula cu tramvaiul din Berceni până în Pipera să se poată întâmpla. Iată, un exemplu de conlucrare, fie că vorbim despre tramvai, fie că vorbim despre metrou, fie că vorbim despre A0 sau de centură.”, a declarat Daniel Băluță. 

Vezi și - Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul

”Toate aceste proiecte au legătură cu Primăria Municipiului București, dar, mai ales, cu conlucrarea și dorința efectivă de a face concret lucruri pentru oameni. Față de alții care vin să ne prezinte, în fața mea sau a lui Robert, o mărgică ca pe o capodoperă, realitatea este că împreună am atras de zeci de ori mai mulți bani europeni, decât oricine altcineva din București (...)

”Trebuie să îl sprijinim pe colegul nostru de la Sectorul 6”

În ceea ce privește colaborarea cu județul Ilfov, ea există pentru extinderea magistralei de metrou M2  (...) Atunci când construim ceva, nu are nicio legătură demersul respectiv cu politica. Am reușit să extindem Magistrala M2, am lucrat și lucrăm cu Consiliul Județean Ilfov, nu este niciun fel de problemă. Sunt convins că, în calitate de primar general, putem ajuta Sectorul 6, să repare Pasajul Lujerului, pentru că este timpul ca fiecare dintre noi să își asume lucrări dificile de infrastructură, precum Rareș dorește să își asume Pasajul Petricani, cum Robert deja a făcut 3 pasaje în Sectorul 3 și mai are de făcut încă două. Eu am făcut unul și lucrez la al doilea, tot așa trebuie să îl sprijinim pe colegul nostru de la Sectorul 6, să se ocupe de Pasajul Lujerului, să se ocupe de prelungirea Ghencea. Este foarte ușor să spui că nu știi sau nu poți, însă ce face diferența în viață sunt oamenii care se implică și își asumă responsabilități”, a mai spus candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, la DC News.

Vezi emisiunea integrală aici:

Vezi și -Cum se modifică zona Pipera, Sectorul 2, dacă ajunge Daniel Băluță primar general. Rareș Hopincă: Am discutat o urgență majoră!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri primar 7 decembrie
rares hopinca
robert negoita
alegeri primaria capitalei
Daniel Băluță
cirprian ciucu
alegeri bucuresti primar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Când vine Moș Nicolae. Data când copiii găsesc cadouri în ghetuțe
Publicat acum 12 minute
Ciucu răspunde elegant criticilor lui Drulă. Ce spune candidatul PNL despre scandal
Publicat acum 15 minute
România, la un pas de BLACKOUT: Criza de la Paltinu aruncă România în haos energetic: Prețurile pot exploda
Publicat acum 31 minute
Psihologia ascunsă din spatele chioșcurilor digitale McDonald's. Cum a reușit să readucă profitul uriaș
Publicat acum 50 minute
USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 20 ore si 49 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 4 ore si 37 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close