Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București a vorbit, la emisiunea DC Votez de la DC News, alături de jurnalistul Bogdan Chirieac și primarii care îl susțin, respectiv Rareș Hopincă, Robert Negoiță și Vlad Popescu Piedone, despre cum va pune ”Bucureștiul în mișcare”, dacă va fi ales, alături de edilii de sectoare.

Cum vrea să conducă Daniel Băluță Primăria Capitalei, în raport cu primarii sectoarelor

”Pe data de 8 decembrie avem nevoie să punem Bucureștiul în mișcare. Este o realitate că sunt niște blocaje anacronice, pe de o parte, și ceea ce am demonstrat în Sectoarele 2, 3, 4 și 5 este că noi știm să livrăm. Oamenii au nevoie de rezultate. Din acest motiv, dacă vorbim de metrou, astăzi am semnat contractul de proiectare și execuție, pentru cel mai important proiect din România, Magistrala M4 de metrou Gara de nord - Gara Progresu, 14 stații de metrou, în valoare de 17 miliarde de lei. Proiectul îl va derula Primăria Sectorului 4.

Este evident că, ani la rând, primăriile de sector au venit în slujba nu doar a comunității din sectorul respectiv, ci în slujba tuturor bucureștenilor. Vă dau un exemplu de colaborare, împreună cu Robert Negoiță lucrăm la inelul median, am lărgit Șoseaua Luică, Șoseaua Turnu Măgurele, am făcut un pasaj și lucrăm la al doilea pasaj”, a spus Daniel Băluță.

Un exemplu de conlucrare

La rândul lui, Robert a lărgit în Sectorul 4, pentru că nu mai aveam bani și nici municipalitatea nu mai avea bani, dar din ce a reușit să pună de o parte a reușit să lărgească încă o stradă, astfel încât obiectivul pe care îl are inclusiv Rareș Hopincă, acela de a circula cu tramvaiul din Berceni până în Pipera să se poată întâmpla. Iată, un exemplu de conlucrare, fie că vorbim despre tramvai, fie că vorbim despre metrou, fie că vorbim despre A0 sau de centură.”, a declarat Daniel Băluță.

”Toate aceste proiecte au legătură cu Primăria Municipiului București, dar, mai ales, cu conlucrarea și dorința efectivă de a face concret lucruri pentru oameni. Față de alții care vin să ne prezinte, în fața mea sau a lui Robert, o mărgică ca pe o capodoperă, realitatea este că împreună am atras de zeci de ori mai mulți bani europeni, decât oricine altcineva din București (...)

”Trebuie să îl sprijinim pe colegul nostru de la Sectorul 6”

În ceea ce privește colaborarea cu județul Ilfov, ea există pentru extinderea magistralei de metrou M2 (...) Atunci când construim ceva, nu are nicio legătură demersul respectiv cu politica. Am reușit să extindem Magistrala M2, am lucrat și lucrăm cu Consiliul Județean Ilfov, nu este niciun fel de problemă. Sunt convins că, în calitate de primar general, putem ajuta Sectorul 6, să repare Pasajul Lujerului, pentru că este timpul ca fiecare dintre noi să își asume lucrări dificile de infrastructură, precum Rareș dorește să își asume Pasajul Petricani, cum Robert deja a făcut 3 pasaje în Sectorul 3 și mai are de făcut încă două. Eu am făcut unul și lucrez la al doilea, tot așa trebuie să îl sprijinim pe colegul nostru de la Sectorul 6, să se ocupe de Pasajul Lujerului, să se ocupe de prelungirea Ghencea. Este foarte ușor să spui că nu știi sau nu poți, însă ce face diferența în viață sunt oamenii care se implică și își asumă responsabilități”, a mai spus candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, la DC News.

