Alegeri Primăria Capitalei 2025: Cum găsești secția la care ești arondat pentru a vota primarul general al Bucureștiului

Aproape 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică, 7 decembrie, la urne, pentru a decide cine va conduce Primăria Capitalei până în 2028.

În București vor fi deschise 1.289 de secții de votare, cele mai numeroase fiind în sectoarele 3 și 6. Distribuția secțiilor este următoarea: Sectorul 1 – 166, Sectorul 2 – 202, Sectorul 3 – 294, Sectorul 4 – 189, Sectorul 5 – 198 și Sectorul 6 – 240.

Cine poate vota la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

La alegerile locale parțiale de duminică au drept de vot toți cetățenii români care au împlinit 18 ani până în ziua scrutinului inclusiv și care au domiciliul în Capitală sau o reședință stabilită înainte de 7 iunie 2025. De asemenea, pot participa la alegeri și cetățenii altor state membre UE aflați în aceeași situație — cu domiciliu sau reședință în București stabilită înainte de această dată.

Cine NU poate vota la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi persoanele care, în ziua alegerilor, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale, se arată într-o hotărâre a Biroului Electoral Municipal.

Unde poți vota la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

Fiecare alegător poate vota doar la secția care corespunde adresei sale de domiciliu sau reședință.

Cei înscriși anterior datei de 7 iunie 2025 în Registrul electoral cu adresa de reședință la o altă secție decât cea de domiciliu vor vota la secția arondată reședinței.

Potrivit BEM, alegătorii care au reședința stabilită înainte de 7 iunie 2025, dar nu au cerut înscrierea în Registrul electoral, pot vota în continuare la secția aferentă adresei de reședință. În ziua alegerilor, aceștia vor fi trecuți pe lista suplimentară, cu condiția să prezinte actul care dovedește reședința.

Cetățenii care și-au stabilit reședința după 7 iunie 2025 la o adresă arondată unei alte secții de votare decât cea de domiciliu își vor putea exercita votul doar în secția corespunzătoare domiciliului, transmite Agerpres.

Regulile nu se aplică în cazul alegătorilor care și-au stabilit reședința înainte de 7 iunie 2025, dar cărora le-a expirat actul doveditor între acea dată și cea a alegerilor, dacă documentul a fost reînnoit fără întreruperea continuității reședinței. În aceste situații, președintele secției de votare trebuie să verifice statutul reședinței prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor. Daccă în urma acestor verificări rezultă continuitatea reşedinţei alegătorului, acesta îşi poate exercita dreptul de vot la secţia la care este arondată adresa de reşedinţă.

Unde votează personalul secțiilor de votare

Președinții și locțiitorii acestora, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorii de calculator și personalul tehnic sau de ordine își pot exercita votul în secția unde lucrează, cu condiția să aibă domiciliul sau reședința în circumscripția electorală a municipiului București.

Cum afli secția unde ești arondat pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

Alegătorii pot afla secția de votare la care sunt arondați folosind datele deja înregistrate în Registrul Electoral. Informațiile pot fi verificate online, prin introducerea CNP-ului, a numelui de familie și selectarea tipului de alegeri. Platforma Registrulelectoral.ro va afișa în mod automat adresa exactă a secției la care trebuie să mergi pentru a-ți exercita dreptul la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025.

Astfel, trebuie să intri pe site-ul Registrulelectoral - scrii CNP-ul - numele de familie - și seletezi tipul alegerilor: Alegeri locale parțiale 07.12.2025. Ulterior vei fi redirecționat către pagina care îți va arăta secția de votare la care ești arondat.