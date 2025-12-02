Vlad Gheorghe se retrage, în favoarea lui Ciprian Ciucu, la alegerile pentru Primăria București / Update: Mesajul lui Ludovic Orban

Update: Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a salutat marţi "decizia înţeleaptă" a lui Vlad Gheorghe de a se retrage din cursa electorală pentru Primăria București şi a-l susţine pe liberalul Ciprian Ciucu.

Ludovic Orban: Salut decizia lui Vlad Gheorghe; înţelege pericolul în care se găseşte Bucureştiul

"Retragerea din competiţia electorală pentru Primăria Capitalei şi susţinerea lui Ciprian Ciucu arată că lui Vlad chiar îi pasă de Bucureşti şi că acţionează politic nu îndemnat de orgoliu, ci de raţiune. Vlad Gheorghe a fost unul dintre cei mai activi europarlamentari din mandatul 2019 - 2024. Nu a avut loc pe listele USR şi a fost nevoit să candideze ca independent, reuşind să obţină singur peste 220.000 de voturi. A fost, alături de mine, unul dintre cei mai asumaţi susţinători ai lui Nicuşor Dan în alegerile prezidenţiale.

S-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei, fiind un candidat serios, cu un program foarte articulat. Faptul că a avut puterea să renunţe şi să îşi îndemne susţinătorii să voteze cu Ciprian Ciucu arată că înţelege pericolul în care se găseşte Bucureştiul şi că nu poate accepta ca Primăria Capitalei să fie capturată din nou de caracatiţa pesedistă sau, şi mai rău, să se transforme într-o tribună a extremismului prorus", a scris Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.

Ludovic Orban a reamintit că şi REPER şi Forţa Dreptei au luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu "pentru că este singurul candidat de centru-dreapta care are şanse reale să câştige Primăria Capitalei".

Motivul retragerii lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciprian Ciucu

Vlad Gheorghe i-a îndemnat pe toţi susţinătorii săi să îl voteze pe liberalul Ciprian Ciucu. Afirmațiile au fost făcute într-o conferinţă de presă comună, susţinută alături de Ciucu, în faţa sediului PMB.

”După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice, vedem cu toții ceea ce deja devine foarte cunoscut: candidata extremistă, cu legături și istorie în PSD, are șanse reale să ajungă primar al Capitalei. În acest moment, lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâinile unor extremiști pesediști.

Îi rog pe toți cei care voiau să mă voteze pe mine la alegerile din 7 decembrie să îl susțină pe Ciprian Ciucu. Este o alianță pentru democrație, pentru că lucrurile sunt extrem de serioase”, a declarat Vlad Gheorghe.

Cine este Vlad Gheorghe

Vlad Gheorghe s-a născut pe 22 februarie 1985 în București. Este de profesie jurist, specializat în drept administrativ-fiscal, fonduri europene și achiziții publice. A lucrat timp de mai mulți ani în ONG-uri și firme private care implementau proiecte cu finanțări europene. Vlad Gheorghe intra în politică în 2015 ca voluntar la Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), care ulterior a fuzionat în USR.

Vlad Gheorghe a făcut parte din echipa juridică a USR în Parlamentul României, contribuind la proiecte legislative, mai ales în domeniul justiției. El a devenit membru al Parlamentul European (PE) la 10 noiembrie 2020, preluând mandatul de la Clotilde Armand. În PE a activat în comisii precum Comisia pentru Bugete (BUDG) sau Comisia de Petiții (PETI), potrivit propriei declarații

