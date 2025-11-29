Ultima șansă pentru salvarea USR de ei înșiși. Ion Aion critică dur partidul "orgolii de nimic"

Controversatul Ion Aion, devenit celebru ca "marele preot ateu", după ce a renunțat la preoție, critică acum modul în care partidul său favorit USR face politică. Ion Aion acuză USR de "orgolii de nimic", care i-a decizii pe termen scurt. Însă, USR ar avea acum ultima șansă de supraviețuire, în contextul alegerilor parțiale care au loc la București și la Buzău.

"USR, greșești!"

"USR, greșești! Îmi e greu să scriu cuvintele astea, fiindcă te-am votat mereu, chiar și când ai dezamăgit mult, ieșind de la guvernare în 2021. Din orgolii prostești? Din culise viclene făcute de PSD? Voi știți... Noi știm că ați avut atunci o șansă și ați ratat-o, iar în locul vostru au venit Ciolacu și Grindeanu, care au adus dezastrul actual al țării, inclusiv extremismul la asemenea cote.

E cazul să faceți voi mutările de data asta, dacă vreți să mai însemnați ceva pe-aici. Spre deosebire de 2021, când trebuia să lucrați cu alde Rareș Bogdan și Iohannis, acum îl aveți pe Nicușor Dan președinte, iar pe Bolojan un aliat de cu totul alt calibru, dar tot mai izolat în PNL de găștile usl-iste. Are nevoie ca de aer de un Ciucu victorios la capitală, ca să-și consolideze poziția în propriul partid. Iar voi aveți nevoie ca de aer de coaliția cu un Bolojan puternic pe viitor.

Înțelegeți ce înseamnă asta...", a scris Ion Aion, pe o rețea socială.

Trei variante pentru Cătălin Drulă

În continuare, el menționează trei variante pentru Cătălin Drulă, în contextul alegerilor de la Primăria București, de pe 7 decembrie 2025.

"Drulă are trei variante:

1) Candidează și pierde, ceea ce e tot mai clar după episoadele recente (Ludovic Orban, Moșteanu etc.), caz în care viitorul lui în politica mare cam apune.

2) Se retrage în favoarea lui Ciucu, salvându-și inclusiv el cariera politică – adică faceți mutarea înțeleaptă pe termen lung (iar Bolojan îl va susține și el când va fi nevoie).

3) Mai e o variantă, dar nu vreau s-o zic acum.



Invers, dacă PSD câștigă Buzăul și capitala, va renaște – pentru a câta oară?!... În situația asta, să nu vă aud că veți ieși iar de la guvernare într-o zi, că v-au lucrat pe la spate sau nu știu ce motive. Rostul vostru e să demonstrați ceva de data asta, că altă șansă nu veți mai prinde; să rămâneți la putere cu orice chip; să o mențineți pe Diana Buzoianu în lupta ei formidabilă, fiindcă va deveni un mare politician, dacă reușește să-și ducă la bun sfârșit mandatul așa cum l-a început.

Puneți mâna și faceți voi mutările de data asta! Consolidați-vă legătura cu Bolojan și ajutați-l acum, că vă veți ajuta pe voi mai târziu!



Mergeți alături de Mihai Razvan Moraru la Buzău în zilele rămase – unul nu v-ați deranjat! –, băiatul ăla are șanse mari să-l răpună pe Ciolacu. Și se luptă singur acolo. Poate nu l-ați „citit” suficient, dar e un pachet-complet incredibil de bun!



Dacă va reuși să-l bată pe covrigar, o să devină la rândul lui un nume greu în politica din țara asta. Ar fi mai înțelept să-i fiți alături acum și să-l apropiați, altfel cine știe ce partid nou va pune pe picioare, rupând chiar din electoratul vostru...", a menționat Ion Aion.

USR, acuzat de "orgolii de nimic"



"Lăsați orgoliile de nimic și mutați pe termen lung! Gândiți ca o echipă unită cu Bolojan și cei din jurul lui, fiindcă puteți îngenunchea PSD-ul împreună, începând cu alegerile astea, apoi ținându-l fără vlagă în coaliție cât va fi cazul.



Doar într-o astfel de ecuație veți contrapune o forță reală în fața delirului extremist. Oare sunt prea naiv dacă o zic și p-asta?... Mai faceți și mutări NEUTRE, nu doar de partid – așa cum a făcut Bolojan cu Oana Gheorghiu! Veți câștiga mult din ele.



Puteți începe cu Ministerul Apărării, unde să puneți cel mai potrivit om pentru țară, nu pentru partid, chiar dacă vreun profesionist apolitic. Va fi presiune uriașă pe postul ăla, cu atâtea miliarde de euro și implicații sociale. Chiar nu-i momentul de alte bâlbe cu rezerviști și diplome și drone rusești ce zboară-n voie deasupra noastră cât le ține benzina. Există un astfel de partid în România? Se numește USR? Sau noi ne numim prea visători?...", a scris Ion Aion, pe o rețea socială.

