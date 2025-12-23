Rămas bun, E.S. Rim Kap-soo! Chirieac: România pierde un ambasador excepțional care a făcut istorie la București

Ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. Rim Kap-soo, se află la finalul mandatului său în România. Excelența Sa nu își ia nicidecum adio de la România, ci doar rămas bun pentru că va promova țara noastră indiferent de funcția pe care o va ocupa din partea Seulului. A iubit enorm România, iar tot ce a făcut din funcția pe care a ocupat-o ne-a dovedit acest lucru.

„România pierde un ambasador excepțional care a făcut istorie la București, dar câștigă un prieten în lumea largă”, a zis Bogdan Chirieac.

Analistul politic a ținut un discurs, luni seară, la recepția pe care ambasadorul Republicii Coreea în România, E.S. Rim Kap-soo, a organizat-o la Ambasada Republicii Coreea în România. La eveniment a participat și Tudor Curtifan, redactor-șef DEFENSE ROMANIA.

Iată declarațiile lui Bogdan Chirieac:





„E.S. Rim Kap-soo își încheie mandatul de ambasador al Republicii Coreea la București. Relațiile dintre România și Republica Coreea au fost stabilite oficial în 1990. În 2008, relațiile dintre cele două state au fost ridicate la nivel de parteneriat strategic. Excelența Sa, ambasadorul Rim Kap-soo, a sosit la București în martie 2022, într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a Europei.



Pe de o parte, pandemia de COVID-19 încă nu se încheiase. Pe de altă parte, Federația Rusă atacase Ucraina în februarie același an, provocând daune uriașe nu doar Ucrainei, ci întregii lumi civilizate.



În acest context extrem de tensionat și discutabil din punct de vedere politic, ambasadorul Rim Kap-soo reușește ceea ce poate fi numit, fără exagerare, o minune. Practic, relațiile dintre București și Seul pot fi împărțite, datorită ambasadorului, în două perioade: Înainte și după venirea sa.



Activitatea ambasadorului Rim Kap-soo a fost prodigioasă. Diplomat cu experiență, specializat în mai multe misiuni externe, inclusiv la Londra și Viena, și-a stabilit rapid câteva priorități: Energia, industria militară, cercetarea și dezvoltarea.



Rezultatele obținute, în ciuda unei administrații românești nu întotdeauna foarte rapide, sunt remarcabile. Schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit pragul de un miliard de dolari.



În domeniul energiei, ambasadorul a adus în România companii coreene importante

E.S. Rim Kap-soo a reușit să introducă Samsung în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și să implice activ firme din Coreea în proiectul reactoarelor 3 și 4. De asemenea, a deschis calea pentru investiții majore și în alte segmente ale sectorului energetic.



Tot în acest context, trebuie menționat Memorandumul de Înțelegere semnat pentru Portul Constanța, care vizează investiții de ordinul miliardelor de dolari în infrastructura celui mai mare port de la Marea Neagră.



În domeniul militar, intervențiile ambasadorului au fost excepționale

Coreea a reușit să impună în România obuzierul autopropulsat K9 și vehiculul blindat K10. În același timp, a fost definită construirea unei fabrici de echipamente militare în județul Dâmbovița, cu o investiție estimată la un miliard de dolari.



Industria de armament a Coreei, una dintre cele mai performante din lume, dorește să transforme România într-un hub regional pentru Europa. În paralel, în domeniul cercetării, dezvoltării și culturii, ambasadorul a obținut rezultate de excepție.



Rim Kap-soo nu a fost doar un deschizător de drumuri în relațiile bilaterale, ci și un facilitator al unor contacte politice de cel mai înalt nivel. Fostul președinte al României, prim-miniștri și președinți ai Camerelor parlamentare au vizitat Coreea, iar oficiali de rang înalt din Coreea au venit la București, fiind semnate documente pentru cooperarea bilaterală.



Pentru mine, probabil cel mai impresionant moment a fost conferința rectorilor organizată de DC Media Group, la care au participat peste 20 de rectori ai marilor universități din România. Evenimentul, găzduit la USAMV București, avându-l ca gazdă pe fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu, l-a avut ca invitat special pe ambasadorul Rim Kap-soo.



Sala a fost arhiplină, după cum puteți vedea din înregistrările făcute de DC News pe Youtube (găsiți aici video). Discursul ambasadorului a fost extraordinar. Am aflat cu toții cât de mare este importanța acordată educației în Coreea, una dintre primele zece economii ale lumii, unde se investește masiv în educația continuă, atât pentru tineri, cât și pentru adulți. În cadrul conferinței DC Media Group, am aflat un lucru impresionant: Coreea cheltuie 30% din PIB pentru educație.



La final, întreaga sală a izbucnit în aplauze, mulți dintre participanți ridicându-se în picioare. Ambasadorul a mulțumit cu modestia care-l caracterizează. A reușit să ofere o rază de speranță pentru un sistem educațional românesc aflat în dificultate.



România pierde un ambasador excepțional, un promotor care a ridicat relațiile dintre România și Coreea la un nivel extrem de greu de egalat de oricine altcineva. Privim cu mare regret despărțirea de Rim Kap-soo. În același timp, dacă România pierde un ambasador excepțional care a făcut istorie la București, câștigă un prieten în lumea largă.

În discursul de rămas bun, a zis că va promova țara noastră indiferent de funcția pe care o va ocupa din partea Seulului.



Este greu să te desparți de un om atât de valoros, dar este, totodată, o onoare ca vocea lui Rim Kap-soo despre România să ajungă mai departe, în alte părți ale lumii. Vă mulțumim, domnule ambasador!”

