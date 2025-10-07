România și Coreea de Sud, ”umăr la umăr”. Cum se consolidează cooperarea industrială și de apărare dintre cele două state

În contextul tensiunilor globale, parteneriatul dintre cele două țări capătă o valoare strategică, plasând România ca aliat de încredere al Coreei în Europa, iar Coreea ca un partener tehnologic și industrial cheie în Asia, a ținut să precizeze Excelența Sa.

În intervenția sa, E.S. Kap-soo RIM a evidențiat caracterul practic al parteneriatului româno-coreean și importanța colaborării în domeniile apărării, energiei nucleare și infrastructurii – pilonii principali ai relației strategice dintre cele două țări.

Relația bilaterală dintre România și Coreea de Sud a evoluat constant, de la primele investiții coreene la Craiova și Mangalia în anii ’90, până la ridicarea parteneriatului strategic în 2008, primul de acest fel al României în Asia, remarcă ambasadorul Coreei de Sud.

În prezent, cooperarea dintre cele două țări se bazează pe încredere, interese comune și rezultate concrete, mai ales în domeniile apărării, energiei nucleare și infrastructurii.

Dimensiunea de apărare și domeniul nuclear, colaborare strategică

Coreea de Sud s-a angajat să dezvolte investiții directe în România, cu scopul de a întări baza industrială de apărare a României, a ținut să precizeze Kap-soo RIM.

Compania Hanwha Aerospace, lider al industriei coreene de profil, construiește o fabrică de producție în județul Dâmbovița. Aceasta va crea locuri de muncă, va asigura transferuri de tehnologie și va contribui la formarea unui centru regional pentru întreținerea și modernizarea echipamentelor militare. Prin aceste investiții, România devine un nod important în lanțul de producție și mentenanță pentru echipamentele de apărare din regiune, beneficiind totodată de o consolidare a capacităților sale de producție și de o integrare mai profundă în industria de apărare europeană.

În domeniul energiei nucleare, cooperarea este la fel de solidă, remarcă diplomatul. CompaniaKorea Hydro & Nuclear Power construiește la Cernavodă prima instalație de extragere a tritiului din Europa – un pas semnificativ pentru transformarea României într-un centru european pentru producerea acestui element esențial în dezvoltarea reactoarelor de fuziune.

Totodată, a declarat Excelența Sa, Kap-soo RIM, firmele sud-coreene sunt implicate în reabilitarea Unității 1 de la Cernavodă și se pregătesc să participe la construcția reactoarelor 3 și 4, consolidând poziția României ca furnizor stabil de energie nucleară curată.

Un alt proiect major este implicarea Coreei în dezvoltarea primului reactor modular de mici dimensiuni (SMR) din Europa, la Doicești – un proiect cu potențial de referință pentru întregul continent.

Domeniul infrastructurii și al logisticii capătă tot mai multă importanță

Pe baza Memorandumului de Înțelegere semnat în 2023 între autoritățile portuare din Busan și Constanța, cele două state colaborează pentru modernizarea porturilor și dezvoltarea rutelor comerciale, vizând o conectivitate mai eficientă între Asia și Europa. Această cooperare sprijină nu doar transportul de mărfuri, ci și consolidarea legăturilor economice și tehnologice între cele două regiuni.

Toate aceste proiecte se înscriu în Declarația Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic, semnată în 2024 la Seul de către președinții celor două state.

”Parteneriatul nostru strategic, depășește un simplu nivel economic; el se bazează pe valori comune, democrații reziliente și angajamente față de pace, și prosperitate”, a declarat ambasadorul Coreei de Sud la București.

Prin combinarea tehnologiei avansate coreene cu poziția strategică a României, relația bilaterală are potențialul de a deveni un model de cooperare transcontinentală între Europa și Asia, capabilă să aducă stabilitate, inovare și dezvoltare durabilă pe ambele flancuri ale continentului eurasiatic.

”Pentru Coreea și România, între Europa și Asia, nu este suficient să fim doar prieteni buni. Trebuie să devenim cei mai buni prieteni”, a punctat E.S. Kap-soo RIM.