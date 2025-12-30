€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Chirurgia robotică devine accesibilă în spitalele publice. Ministerul Sănătății lansează AP-ROBOTICA
Data publicării: 16:48 30 Dec 2025

Chirurgia robotică devine accesibilă în spitalele publice. Ministerul Sănătății lansează AP-ROBOTICA
Autor: Dana Mihai

Chirurgia robotică devine accesibilă în spitalele publice. Ministerul Sănătății lansează AP-ROBOTICA Sursa foto: https://www.freepik.com/, @mockupdaddy-com
 

Alexandru Rogobete a anunțat lansarea unui program național care va permite finanțarea chirurgiei robotice în spitalele publice.

Pacienții pot beneficia de intervenții moderne realizate cu roboți chirurgicali, fără costuri suplimentare și fără a fi nevoiți să caute soluții în afara țării.

"Tot mai multe spitale publice din România au astăzi în dotare roboți chirurgicali de ultimă generație, utilizați în intervenții complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală sau ortopedie.
Tehnologia există. Profesionalismul există.

Dar, până acum, pacienții nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenții pentru cǎ nu a existat un mecanism public clar de finanțare pentru chirurgia robotică.

Corectăm această inechitate.

Astăzi înființăm Programul național de finanțare prin Acțiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA). Prin acest program, Ministerul Sănătății va finanța direct spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali, pentru achiziția de kituri, instrumentar și materiale consumabile necesare utilizării acestora la pacienți.

Concret, AP-ROBOTICA permite ca intervențiile de chirurgie robotică să fie realizate în spitalele publice din România, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în afara țării. Programul se adresează tuturor spitalelor publice care dețin roboți chirurgicali, indiferent de specialitate, și creează premisele dezvoltării unor centre de excelență în chirurgie robotică, la nivel național.

Citește și: Anunțul făcut de Alexandru Rogobete. Stomatologia intră, în sfârșit, în spitalele publice

Chirurgia robotică înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă durată mai scurtă de spitalizare, mai puține complicații postoperatorii, rezultate funcționale și oncologice mai bune, recuperare mai rapidă și, în final, o calitate a vieții semnificativ îmbunătățită pentru pacienți. La nivel de sistem, aceste beneficii se traduc prin economii pe caz, eliberarea paturilor de spital și creșterea eficienței spitalelor publice, aliniind România la standardele internaționale.

Cine beneficiază de finanțare?

Spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali, indiferent de specialitatea medicală.

Ce se finanțează?

Materiale și consumabile necesare intervențiilor realizate prin chirurgie robotică. Ordinul de ministru care înființează AP-ROBOTICA a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății, iar finanțarea va începe din anul viitor.

Consider că, prin acest program, reparăm o nedreptate față de pacienți și facem un pas real spre un sistem medical modern, echitabil și performant.

Mulțumesc profesioniștilor din sănătate care au lucrat alături de mine și de echipa Ministerului Sănătății la construcția acestui program. Mulțumesc, în mod special, colegului și prietenului meu, dr. Răzvan Couți, medic primar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, pentru viziune și determinare. Mulțumesc maestrului meu, Prof. Sǎndesc pentru sustinerea acestui program și tuturor celor implicați în dezvoltarea acestui proiect!
Încrederea se construiește prin fapte, pentru oameni", a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chirurgie robotica
alexandru rogobete
spitale publice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
6 greșeli frecvente pe care șoferii le fac când amână reviziile auto
Publicat acum 40 minute
Reconstrucția Ucrainei: Testul maturității economice pentru România
Publicat acum 54 minute
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Chirurgia robotică devine accesibilă în spitalele publice. Ministerul Sănătății lansează AP-ROBOTICA
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Medvedev, amenințări directe la adresa lui Zelenski: „Doamna cu coasa” îi suflă în ceafă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close