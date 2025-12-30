Chirurgia robotică devine accesibilă în spitalele publice. Ministerul Sănătății lansează AP-ROBOTICA

Pacienții pot beneficia de intervenții moderne realizate cu roboți chirurgicali, fără costuri suplimentare și fără a fi nevoiți să caute soluții în afara țării.

"Tot mai multe spitale publice din România au astăzi în dotare roboți chirurgicali de ultimă generație, utilizați în intervenții complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală sau ortopedie.

Tehnologia există. Profesionalismul există.

Dar, până acum, pacienții nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenții pentru cǎ nu a existat un mecanism public clar de finanțare pentru chirurgia robotică.

Corectăm această inechitate.

Astăzi înființăm Programul național de finanțare prin Acțiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA). Prin acest program, Ministerul Sănătății va finanța direct spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali, pentru achiziția de kituri, instrumentar și materiale consumabile necesare utilizării acestora la pacienți.

Concret, AP-ROBOTICA permite ca intervențiile de chirurgie robotică să fie realizate în spitalele publice din România, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în afara țării. Programul se adresează tuturor spitalelor publice care dețin roboți chirurgicali, indiferent de specialitate, și creează premisele dezvoltării unor centre de excelență în chirurgie robotică, la nivel național.

Chirurgia robotică înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă durată mai scurtă de spitalizare, mai puține complicații postoperatorii, rezultate funcționale și oncologice mai bune, recuperare mai rapidă și, în final, o calitate a vieții semnificativ îmbunătățită pentru pacienți. La nivel de sistem, aceste beneficii se traduc prin economii pe caz, eliberarea paturilor de spital și creșterea eficienței spitalelor publice, aliniind România la standardele internaționale.

Cine beneficiază de finanțare?

Spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali, indiferent de specialitatea medicală.

Ce se finanțează?

Materiale și consumabile necesare intervențiilor realizate prin chirurgie robotică. Ordinul de ministru care înființează AP-ROBOTICA a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății, iar finanțarea va începe din anul viitor.

Consider că, prin acest program, reparăm o nedreptate față de pacienți și facem un pas real spre un sistem medical modern, echitabil și performant.

Mulțumesc profesioniștilor din sănătate care au lucrat alături de mine și de echipa Ministerului Sănătății la construcția acestui program. Mulțumesc, în mod special, colegului și prietenului meu, dr. Răzvan Couți, medic primar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, pentru viziune și determinare. Mulțumesc maestrului meu, Prof. Sǎndesc pentru sustinerea acestui program și tuturor celor implicați în dezvoltarea acestui proiect!

Încrederea se construiește prin fapte, pentru oameni", a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.