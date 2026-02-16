Ședință tensionată la Guvern. Tensiunile din coaliție ating un nou punct critic

Disputa vine după mai multe atacuri lansate de social-democrați la adresa șefului Executivului. Premierul a convocat la Palatul Victoria liderii partidelor din coaliție pentru a debloca situația.

Ilie Bolojan trebuie să decidă dacă va impune prin Ordonanță de Urgență pachetul de austeritate, în condițiile în care trei miniștri PSD au refuzat să îl avizeze: ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta din urmă a cerut ca spitalele publice și serviciile de ambulanță să fie exceptate de la reducerea cu 10% a bugetelor de salarii.

PSD reproșează premierului că nu a promovat simultan și măsuri de relansare economică și solidaritate socială. Planul susținut de Bolojan prevede reducerea fondurilor pentru salarii cu 10%, concedierea a 13.000 de angajați din primării și a peste 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor, majorarea cu până la 60% a amenzilor neplătite și reținerea taxelor și amenzilor din ajutoarele sociale.

Avertismente pentru Ilie Bolojan



Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și prim-vicepreședintele Claudiu Manda l-au avertizat pe premier că riscă să piardă sprijinul politic al partidului dacă nu ține cont de propunerile social-democraților, ceea ce ar putea bloca adoptarea bugetului în Parlament și ar adânci criza din coaliție.



La rândul său, UDMR i-a cerut premierului să revină asupra deciziei privind creșterea taxelor pentru primării, prevăzută de noua grilă de impozitare. UDMR solicită ca autoritățile locale să poată decide reducerea cu până la 50% a impozitelor aprobate în decembrie 2025, poziție susținută și de PSD, conturând astfel un front comun împotriva măsurilor propuse de premier.

VEZI ȘI: Consiliul Păcii. Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și fotografie cu Trump împreună cu Nicușor Dan