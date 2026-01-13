€ 5.0896
DCNews Stiri Când va fi aprobat bugetul pe 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan
Data publicării: 23:21 13 Ian 2026

Când va fi aprobat bugetul pe 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, marți seara, despre aprobarea bugetului pe anul 2026.

 

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie, scrie Agerpres.

"Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârşitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuţii în Parlament, va ţine şi de Parlament. Dar sper, aşa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede", a spus premierul la TVR 1.

El a menţionat că bugetul de investiţii se va baza în principal pe absorbţia de fonduri europene.

CITEȘTE ȘI                 -               Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David

"Pentru ţara noastră este important să creăm condiţii de dezvoltare în anii următori. Asta înseamnă să avem un volum important de investiţii, să ne extindem infrastructura, de exemplu, să creăm condiţii cât mai bune. Iar aceste lucruri le putem face doar accesându-ne fondurile europene. Pentru că avem anul acesta, practic, termenul final pentru închiderea unui pachet de apeluri, PNRR-ul, unde avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro, mai avem încă 5 miliarde de euro din fondurile de coeziune, dar ele continuă şi în anii următori. Cele 10 miliarde care sunt din PNRR trebuie să le absorbim până la finalul acestui an, mai exact până în toamnă şi asta înseamnă că va fi o prioritate pentru noi. Deci, bugetul de investiţii, de exemplu, se va baza în principal pe absorbţia de fonduri europene", a menţionat Bolojan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

buget 2026
ilie bolojan
premierul romaniei
guvernul romaniei
