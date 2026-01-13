Când va fi aprobat bugetul pe 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie, scrie Agerpres.

"Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârşitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuţii în Parlament, va ţine şi de Parlament. Dar sper, aşa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede", a spus premierul la TVR 1.

El a menţionat că bugetul de investiţii se va baza în principal pe absorbţia de fonduri europene.

"Pentru ţara noastră este important să creăm condiţii de dezvoltare în anii următori. Asta înseamnă să avem un volum important de investiţii, să ne extindem infrastructura, de exemplu, să creăm condiţii cât mai bune. Iar aceste lucruri le putem face doar accesându-ne fondurile europene. Pentru că avem anul acesta, practic, termenul final pentru închiderea unui pachet de apeluri, PNRR-ul, unde avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro, mai avem încă 5 miliarde de euro din fondurile de coeziune, dar ele continuă şi în anii următori. Cele 10 miliarde care sunt din PNRR trebuie să le absorbim până la finalul acestui an, mai exact până în toamnă şi asta înseamnă că va fi o prioritate pentru noi. Deci, bugetul de investiţii, de exemplu, se va baza în principal pe absorbţia de fonduri europene", a menţionat Bolojan.