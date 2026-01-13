Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei a lui Daniel David, ca urmare a demisiei.
Interimatul ar urma să fie preluat de prim-ministru, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.
Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci