Loc unic de muncă în Scoția pe „insula whisky-ului": Salariu mare, cazare gratuită, însă există o condiție esențială
Data publicării: 15:55 26 Feb 2026

Loc unic de muncă în Scoția pe „insula whisky-ului”: Salariu mare, cazare gratuită, însă există o condiție esențială
Autor: Tiberiu Vasile

Loc unic de muncă în Scoția pe „insula whisky-ului” Salariu mare, cazare gratuită, însă există o condiție esențială Insula Scotia. Sursa Foto: Freepik

Un loc unic de muncă în Scoția, supranumită „insula whisky-ului”, oferă salariu mare și cazare gratuită. Totuși, există o condiție esențială pentru a fi angajat.

O ofertă care a atras rapid atenția pasionaților de călătorii și a celor în căutare de oportunități neobișnuite vine dintr-un colț de lume unde natura sălbatică se îmbină cu tradiția distileriilor. Se promite un pachet tentant: salariu mare, cazare gratuită, însă oferta nu e deschisă oricui. Există o condiție esențială, legată strict de profilul candidatului.

„Insula whisky-ului”: cine angajează și pentru ce rol

Organizația Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a scos la concurs un post de custode pe insula Islay, într-o zonă cunoscută sub numele de Loch Gruinart, din regiunea Argyll and Bute. Persoana selectată va avea în grijă coordonarea activităților de management al terenurilor cu scop de conservare, pe terenurile administrate de rezervațiile Smaull de pe insulă, potrivit Daily Record.

Islay face parte din Hebridele Interioare și e celebră în toată lumea pentru cele zece distilerii de whisky. Pe lângă acest renume, insula impresionează prin plaje largi, spectaculoase, stânci abrupte și priveliști de coastă care schimbă culoarea apei de la o oră la alta. Zona este un adevărat refugiu pentru fauna sălbatică. Aici trăiesc, printre altele, specii rare precum cristeiul de câmp, stăncuța roșcată, acvila de munte, eretele vânăt și fluturele „marsh fritillary”. 

Rezervații pe coastă și muncă în mijlocul naturii

Terenurile care intră în responsabilitatea viitorului angajat sunt amplasate pe coasta vestică a insulei. Vorbim despre faleze, pajiști și suprafețe agricole cu o valoare naturală mare, unde munca de conservare se împletește cu realitățile vieții rurale. Nu e un birou clasic. Mare parte din activitate se desfășoară pe teren, în aer liber, uneori în condiții meteo deloc blânde și shimbătoare.

Ce oferă concret angajatorul

Pachetul financiar anunțat nu e deloc modest. Salariul anual se încadrează între 30.075 și 32.108 lire sterline, adică între 34.477 și 36.808 euro. Pe toată durata contractului este pusă la dispoziție și cazarea. Pe lângă bani și locuință, oferta include asigurare de viață, pensie ocupațională (pilonul IV) și 26 de zile de concediu pe an.

Baza de lucru este biroul rezervației Loch Gruinart. Postul presupune colaborare cu celelalte echipe RSPB de pe insulă, dar și perioade lungi în care munca se face pe cont propriu. Tocmai de aceea, angajatorul subliniază că persoana aleasă trebuie să se descurce bine singură și să aibă motivație internă, nu doar disciplină impusă din exterior.

Condiția esențială: experiență și abilități specifice

Oferta sună tentant, însă nu e pentru oricine visează la o viață pe o insulă scoțiană. Candidații trebuie să fi lucrat anterior în managementul terenurilor pentru conservare și să aibă experiență în monitorizare biologică. Sunt cerute cunoștințe solide despre agricultură și creșterea animalelor. Permisul de conducere britanic categoria B, cu cutie manuală, este obligatoriu.

Experiența în utilizarea și întreținerea utilajelor agricole reprezintă un avantaj clar. La fel și colaborarea anterioară cu fermieri sau administratori de terenuri, mai ales în proiecte care au urmărit obiective de conservare a mediului.

Potrivit anunțului publicat de RSPB, organizația caută „o persoană organizată, automotivată și pregătită să gestioneze o gamă variată de responsabilități”, într-un cadru natural considerat printre cele mai frumoase din vestul Scoției.

CITEȘTE ȘI: De azi, românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie de ETA: Preț, condiții și cum se obține documentul
 

scotia
whisky
salariu
loc de munca
