Lista centrelor pentru bolile rare. E oficial!
Data actualizării: 19:32 25 Feb 2026 | Data publicării: 19:17 25 Feb 2026

Lista centrelor pentru bolile rare. E oficial!
Autor: Dana Mihai

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete anunță certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare, România ajungând astfel la 58 de unități recunoscute oficial pentru tratarea cazurilor complexe.

"Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.

Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii.

Noile centre aprobate:

  • Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare
  • Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii
  • Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II – pentru boli neurologice rare
  • Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare
  • Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare
  • ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante
  • Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii

Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.

Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară.

Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie", a scris  Ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

boli rare România
alexandru rogobete
centre boli rare
Comentarii

