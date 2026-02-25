Lista centrelor pentru bolile rare. E oficial!

Alexandru Rogobete anunță certificarea a șapte noi centre de expertiză în boli rare, România ajungând astfel la 58 de unități recunoscute oficial pentru tratarea cazurilor complexe.
"Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare. România ajunge astfel la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.
Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii.
Noile centre aprobate:
Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea.
Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară.
Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie", a scris Ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.
de Anca Murgoci