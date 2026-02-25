€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Justiție CCR dezbate sesizările AUR privind numirea membrilor CA din SRTV și SRR
Data actualizării: 08:15 25 Feb 2026 | Data publicării: 08:13 25 Feb 2026

CCR dezbate sesizările AUR privind numirea membrilor CA din SRTV și SRR

CCR dezbate sesizările AUR privind numirea membrilor CA din SRTV și SRR

CCR dezbate, miercuri, sesizările AUR în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune șiSocietății Române de Radiodifuziune (SRR).

Alianța pentru Unirea Românilor susține în sesizările trimise instanței constituționale că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară a AUR.

'Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului', se arată într-un comunicat al AUR transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, 'deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere'.

'Această situație contravine atât dispozițiilor legale, cât și jurisprudenței constante a Curții Constituționale', adaugă AUR.

În sesizare se arată că 'Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituțională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului 28/2012, prin care CCR a sancționat o situație similară de încălcare a principiului reprezentativității politice în Consiliile de Administrație ale serviciilor publice de radio și televiziune'.

'Prin adoptarea Hotărârii 45/2025, Parlamentul a încălcat obligația constituțională de a respecta legea și deciziile Curții Constituționale, afectând principiul statului de drept și legalitatea funcționării unor instituții publice fundamentale. AUR solicită Curții Constituționale admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității Hotărârii Parlamentului României 45/2025, în vederea restabilirii legalității, a respectării configurației politice a Parlamentului și a funcționării corecte a serviciilor publice de radio și televiziune', se explică în comunicat. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Momentele cheie din discursul lui Trump despre Starea Uniunii în Congres: Aplauze, urale și gesturi politice
Publicat acum 9 minute
Hidroelectrica: Campanie 'Giga Oferte la Mini Prețuri', dedicată marilor consumatori și clienților casnici
Publicat acum 10 minute
Stopul cardiac la sportivi: Echipamentul vital care lipsește de pe terenurile din România. Avertismentul cardiologilor
Publicat acum 22 minute
Cod Galben de ceață. ANM, zonele vizate
Publicat acum 27 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 27 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 35 minute
Inter, echipa lui Chivu, „OUT” din Liga Campionilor după surpriza produsă de Bodo/Glimt pe San Siro. Rezultate marți seară Champions League
Publicat acum 52 minute
CCR dezbate sesizările AUR privind numirea membrilor CA din SRTV și SRR
Publicat acum 39 minute
Candidaţii pentru şefia DIICOT, audiați la Ministerul Justiţiei. Cinci procurori se luptă pentru funcție
Publicat acum 29 minute
Hubert Thuma, întrebare-cheie la adresa premierului Ilie Bolojan
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close