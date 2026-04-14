Victorie pentru România în arbitrajul de la Washington în dosarul Casa Radio

Dacă arbitrajul nu ar fi fost favorabil țării noastre, statul român ar fi putut să plătească peste 300 de milioane de euro, potrivit ministrului Nazare.

„România a câștigat un arbitraj internațional cu o miză de peste 300 de milioane de euro. O corecție importantă a unor erori din trecut, care pune interesele statului şi ale cetățenilor pe primul loc“, anunță, pe Facebook, ministrul Finanțelor.

„România a obținut un rezultat favorabil important într-un arbitraj internațional desfășurat la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții - International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Washington, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti.

Pe scurt, România risca să piardă sute de milioane de euro din cauza unui aranjament contractual vechi, iar prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere.

Miza financiară a fost una uriașă: România ar fi putut plăti peste 300 de milioane de euro sau, alternativ, peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj.

Este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici. Ministerul Finanțelor a avut un rol major în acest proces, prin coordonarea componentei financiare și prin susținerea argumentelor care au arătat impactul real asupra bugetului de stat“, precizează ministrul.

Arbitraj și în cazul Dâmbovița Center București

Într-un alt proces cu același investitor, în cazul Dâmbovița Center din București, România solicită recuperarea unor prejudicii „de ordinul sutelor de milioane de euro“. În acest caz, România a dat în judecată investitorul susținând că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

„Acelaşi investitor, parte a dosarului curent, este implicat într-o altă cauză internațională, aflată în prezent la London Court of International Arbitration, asociată unui alt proiect din România - Dâmbovița Center din București. În acest caz, statul român solicită recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România. Atunci când ne susținem corect poziția, putem proteja eficient interesele financiare ale statului“, mai scris Alexandru Nazare.

Istoria proiectului Casa Radio

Clădirea Casei Radio din București, amplasată pe Plaiul Independenței, urma să fie transformată într-un complex urban modern, cu un centru multifuncțional cu spații comerciale, birouri, hoteluri și locuințe.

Valoarea investiției se ridica la aproximativ 1 miliard de euro, iar suprafața construită urma să depășească 450.000 de metri pătrați. Pentru investiție a fost creată o companie mixtă în care statul român deținea 15%, Plaza Centers controla 75%, iar restul participației aparținea unei firme românești. Casa Radio a fost concesionată de statul român pe 49 de ani pentru dezvoltarea acestui proiect imobiliar de amploare, care nu a fost însă finalizat.

Ulterior, compania a încercat să își vândă participația către AFI Europe. Tranzacția era estimată la 60 de milioane de euro, însă aceasta nu s-a finalizat. Finalizarea depindea de mai multe condiții, inclusiv aprobarea Guvernului, clarificarea duratei concesiunii și acceptarea unei noi structuri a proiectului. Guvernul a decis să ceară rezilierea contractului printr-o acțiune deschisă la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra.

În decembrie 2025, Plaza Centers a anunțat o nouă prelungire, până la 31 decembrie 2026, a acordului cu AFI Europe privind o posibilă vânzare a proiectului Casa Radio.

În aprilie 2024, Plaza Centers își actualizase cererea de despăgubiri la 425,5 milioane de euro, invocând presupuse pierderi generate de blocarea proiectului de către statul român. Compania a susținut că România nu și-a respectat obligațiile asumate prin acordul de parteneriat public-privat semnat în 2006, ceea ce ar fi dus la eșecul investiției.

Tribunalul ICSID a respins însă aceste pretenții, o decizie care reprezintă un câștig major pentru statul român, prin care e evitată plata unor despăgubiri considerabile.