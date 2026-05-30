Subcategorii în Economie

DCNews Economie Cât costă un apartament în Galați
Data publicării: 30 Mai 2026

Cât costă un apartament în Galați
Autor: Ioana Dinu

Galați / agerpres
Va afecta căderea dronei prețurile apartamentelor din Galați?

Cât costă astăzi un apartament în Galați? Potrivit unor platforme de specialitate, prețul mediu cerut pentru apartamente se situează în prezent între aproximativ 1.000 și 1.250 de euro pe metru pătrat.

În funcție de zonă și de starea locuinței, diferențele sunt însă semnificative. În cartiere precum Micro 19, Micro 20 sau Micro 39, apartamentele cu două camere sunt scoase la vânzare la prețuri cuprinse între 46.000 și 65.000 de euro. În schimb, în zone mai căutate, precum Centru, Mazepa sau Faleză, prețurile pot depăși 80.000 de euro pentru apartamente similare.

Datele din piață arată că un apartament de două camere în zona centrală a Galațiului poate ajunge la aproximativ 83.000 de euro, în timp ce în Mazepa sunt anunțuri de aproape 79.000 de euro. De asemenea, apartamentele mai mari, cu trei camere, depășesc frecvent pragul de 85.000-90.000 de euro în cartierele considerate premium.

Zeci de anunțuri din Galați publicate la o zi după incidentul cu drona

La doar o zi după incidentul care a readus în atenție discuțiile despre siguranța din zona Galațiului, pe platformele imobiliare au continuat să apară noi anunțuri de vânzare. Un exemplu este un apartament cu 3 camere, semidecomandat, cu o suprafață de 47 mp, situat în zona Micro 40, care a fost listat chiar astăzi pe platforma Storia. 

Apartamentul cu 3 camere din zona Micro 40, Galați, care a fost listat chiar astăzi, este scos la vânzare pentru 43.500 de euro. Potrivit anunțului, locuința are o suprafață de 47 mp și este semidecomandată.

Un alt anunț publicat chiar astăzi arată că proprietarii continuă să scoată locuințe la vânzare în Galați. Este vorba despre un apartament renovat cu 3 camere, cu o suprafață de 67 mp, situat în zona IC Frimu, pentru care proprietarul cere 72.000 de euro. Locuința este prezentată ca fiind renovată și pregătită pentru mutare.

Un alt anunț publicat chiar astăzi arată un apartament cu 2 camere situat în zona Micro 21, la etajul 1, pentru care proprietarul cere 59.900 de euro. Potrivit anunțului, locuința este liberă și disponibilă pentru vânzare imediată.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De la Galați pe mare: Contraamiralul Ciorobea explică dacă România poate apăra Neptun Deep de drone subacvatice ruse 

Structura de rezistență a blocului de pe strada Brăilei din Galați nu a fost afectată în urma incidentului provocat de impactul unei drone, au stabilit specialiștii instituțiilor abilitate. Instituția Prefectului Galați a anunțat că locatarii se pot întoarce în siguranță în locuințe, cu excepția familiei din apartamentul lovit direct.

