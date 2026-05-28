€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Economie Problema majoră a primăriilor din România, după PNRR. Ionuț Pucheanu: Fără oameni pregătiți, pierdem fondurile UE
Data publicării: 28 Mai 2026

EXCLUSIV Problema majoră a primăriilor din România, după PNRR. Ionuț Pucheanu: Fără oameni pregătiți, pierdem fondurile UE
Autor: Florin Răvdan

Ionuţ Pucheanu, primar Galati Foto DC NEWS / Vlad Roibu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

PNRR se termină în august 2026, iar în 2 ani se va termina şi exerciţiul financiar multianual 2021-2027. Ce punem în loc?

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, a tras un semnal de alarmă cu privire la dificultatea accesării fondurilor europene de către primării. Conform acestuia, finanţările se pot pierde uşor dacă primăriile nu au echipe bine pregătite, care să urmărească axele deschise la nivelul fiecărui minister. În plus, spune Ionuţ Pucheanu, ar fi utilă pregătirea documentaţiei pentru exerciţiile financiare multianuale din timp, astfel încât primăriile să poate avea acces la ghidurile de finanţare. 

"PNRR a fost o gură de oxigen în oarecare măsură, o gură de oxigen uşor sugrumată pe alocuri, pentru că lucrurile nu au mers extrem de lin în absorbţia de fonduri europene. Da, ne apropiem de acest final de ciclu. Ce punem în loc? Cel mai probabil, vom rămâne cu programele regionale şi cu micile programe pe care le mai putem accesa de la diferite ministere, pentru care trebuie să fii extrem de bine informat. Dacă nu ai o echipă în interiorul primăriei extrem de specializată şi foarte bine conectată la toate sursele de informare la nivel naţional, pentru a vedea ce axe s-au mai deschis la nivelul fiecărui minister cel mai probabil ai toate şansele să rămâi în afara jocului. 

În afară de programul regional, aşa cum a fost el împărţit pe fiecare ADR, mare lucru nu rămâne. Rămâne doar o pregătire a exerciţiului financiar viitor. Noi în 2026 abia începem, în mare măsură, implementarea proiectelor din exerciţiul financiar 2021-2027. Este păcat că nu reuşim să pregătim, la nivelul ministerelor, documentaţia din timp. Şi mă refer aici în mod special la ghiduri, pe care să le putem consulta. Nu înţeleg de ce nu putem crea în cadrul MIPE o echipă care să pregătească de acum exerciţiul financiar 2028-2034. Aşteptăm de fiecare dată să se termine exerciţiul financiar, să se termine N+2, şi abia atunci pregătim exerciţiul financiar european", a declarat Ionuţ Pucheanu în cadrul conferinţei Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?, organizată de DC MEDIA GROUP. 


 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ionut pucheanu
fonduri europene
adr
cadru multianual
pnrr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Daniel Băluță a făcut audiență record la Antena 1. „Furnicuțele” a urcat pe primul loc
Publicat acum 16 minute
S-a semnat primul Program SAFE pentru Autostrada „Unirii“ A8 / foto în articol
Publicat acum 20 minute
Șoferii din București reclamă o posibilă schemă de înșelăciune în zona Pipera - Aviației: Biciclistul cu păpușa
Publicat acum 51 minute
Reacția Fundației Europene Titulescu la retragerea statutului de utilitate publică: Răspunderea morală a președintelui PNL față de Moștenirea Titulescu
Publicat acum 1 ora si 2 minute
La ce să te aștepți de la marele campionat de fotbal 2026 pe Vlad Sports (P)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 5 ore si 0 minute
Comportamentul turiștilor, modificat de războiul din Iran. Președintele ANAT vine cu o veste bună pentru România
Publicat acum 5 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Respectul...
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close