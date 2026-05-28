Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, a tras un semnal de alarmă cu privire la dificultatea accesării fondurilor europene de către primării. Conform acestuia, finanţările se pot pierde uşor dacă primăriile nu au echipe bine pregătite, care să urmărească axele deschise la nivelul fiecărui minister. În plus, spune Ionuţ Pucheanu, ar fi utilă pregătirea documentaţiei pentru exerciţiile financiare multianuale din timp, astfel încât primăriile să poate avea acces la ghidurile de finanţare.

"PNRR a fost o gură de oxigen în oarecare măsură, o gură de oxigen uşor sugrumată pe alocuri, pentru că lucrurile nu au mers extrem de lin în absorbţia de fonduri europene. Da, ne apropiem de acest final de ciclu. Ce punem în loc? Cel mai probabil, vom rămâne cu programele regionale şi cu micile programe pe care le mai putem accesa de la diferite ministere, pentru care trebuie să fii extrem de bine informat. Dacă nu ai o echipă în interiorul primăriei extrem de specializată şi foarte bine conectată la toate sursele de informare la nivel naţional, pentru a vedea ce axe s-au mai deschis la nivelul fiecărui minister cel mai probabil ai toate şansele să rămâi în afara jocului.

În afară de programul regional, aşa cum a fost el împărţit pe fiecare ADR, mare lucru nu rămâne. Rămâne doar o pregătire a exerciţiului financiar viitor. Noi în 2026 abia începem, în mare măsură, implementarea proiectelor din exerciţiul financiar 2021-2027. Este păcat că nu reuşim să pregătim, la nivelul ministerelor, documentaţia din timp. Şi mă refer aici în mod special la ghiduri, pe care să le putem consulta. Nu înţeleg de ce nu putem crea în cadrul MIPE o echipă care să pregătească de acum exerciţiul financiar 2028-2034. Aşteptăm de fiecare dată să se termine exerciţiul financiar, să se termine N+2, şi abia atunci pregătim exerciţiul financiar european", a declarat Ionuţ Pucheanu în cadrul conferinţei Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?, organizată de DC MEDIA GROUP.



