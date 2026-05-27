Hidroelectrica, principalul furnizor de stabilitate şi siguranţă în sistemul energetic naţional. Capacitate uriaşă de stocare

Conform lui Bogdan Badea, Hidroelectrica este principalul furnizor de stabilitate şi siguranţă a sistemului energetic naţional.

"Azi Hidroelectrica deţine 3 Terrawaţi/oră stocare în lacurile de acumulare. Şi vorbim de o stocare nu de la ora 14:00 la ora 22:00, ci de o stocare pe care o putem folosi în orice fel de condiţii meteorologice. Practic, suntem principalul furnizor de stabilitate şi siguranţă a sistemului energetic naţional, inclusiv în programul de iarnă", a declarat Bogdan Badea în cadrul conferinţei "Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?", organizată de DC Media Group.

Planuri ambiţioase deja în desfăşurare

"Să vorbim de baterii. Nu avem cu ce să le încărcăm. Bateriile sunt utile într-o formă de optimizare punctuală între diverse intervale orare, atunci când avem soare. Bateriile sunt total inutile când avem o săptămână de ploi. Că nu avem cu ce să le încărcăm. Nu mai spun că nu stochează energia din vară până în iarnă.

Noi investim în baterii. Unde facem sisteme hibride, avem diverse proiecte în pregătire. Centralele hidro de pe firul apei, în combinaţie cu panouri fotovoltaice flotante, spre exemplu. Avem astăzi un proiect în execuţie de 10 MW. E primul proiect de anvergură fotovoltaic flotant pe marile lacuri de acumulare. Pe Oltul inferior deja am finalizat studiile de fezabilitate pe proiecte hibride, deci vrem să replicăm acest model pe cele cinci lacuri de acumulare de pe Oltul inferior. În total, vorbim de 800 MW/h stocare! E important câtă energie stocăm, nu ce putere instalată avem.

Preţul energiei nu se modifică de pe urma investiţiilor

Nu cred că este tehnic corect să credem că toate aceste sisteme de stocare vor reduce presiunea pe preţul energiei. Sunt utile în reducerea dezechilibrelor. Şi cred că putem discuta de un mecanism care să facă o distribuire mai corectă. Sunt voci care susţin preţ marginal, iar acest preţ este dat de baterii. Asta pune presiune pe celelalte tehnologii, iar noi, din perspectiva unui operator de centrale hidro, am simţit prin cotele de piaţă acest lucru", a completat Bogdan Badea.