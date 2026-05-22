Prețurile petrolului cresc din nou, după trei scăderi consecutive

Prețurile petrolului au început să crească din nou vineri, 22 mai, după trei sesiuni consecutive de scădere, în timp ce investitorii au analizat semnale contradictorii privind negocierile SUA pentru un acord de pace cu Iranul, scrie cnbc.

Declarațiile Iranului despre uraniul îmbogățit îngrijorează piața

Deși declarațiile din partea SUA au sugerat că un acord de pace este iminent, poziția conducerii iraniene de a păstra uraniul îmbogățit în țară a ridicat îngrijorări privind prelungirea conflictului și perturbarea mai îndelungată a aprovizionării cu petrol.

Contractele futures pentru Brent au crescut cu 1,9% până la 104,52 dolari pe baril, în timp ce WTI a urcat cu 1,5%, la 97,81 dolari pe baril.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi emis o directivă conform căreia uraniul aproape de grad militar din țară nu trebuie trimis în străinătate.

Aceasta vine după ce președintele SUA a declarat că Washingtonul se află în „etapele finale” ale negocierilor cu Iranul.

Stocurile globale de petrol, în scădere. Avertismentul AIE

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu petrol persistă, Agenția Internațională pentru Energie avertizând că, pe măsură ce cererea de călătorii crește în sezonul de vară, piețele petrolului ar putea intra curând într-o „zonă roșie”, deoarece stocurile globale se reduc.

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat că redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz ar fi esențială pentru reducerea șocului energetic, adăugând că țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa vor fi cele mai afectate.

Directorii din energie au avertizat că normalizarea completă a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu ar putea să nu aibă loc până în 2027, din cauza amplorii perturbărilor.

Războiul din Iran, care a început la sfârșitul lunii februarie, a perturbat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea aproximativ o cincime din petrolul global și gazul natural lichefiat înainte de conflict.

