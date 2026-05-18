€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Economie Prețul petrolului, la 20 de dolari de nivelul care induce o recesiune globală
Data publicării: 18 Mai 2026

Prețul petrolului, la 20 de dolari de nivelul care induce o recesiune globală
Autor: Ion Voicu

imagine cu o pompa de petrol Prețul petrolului este direct influențat de Conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Prețul petrolului a crescut luni pe piețele din Asia, după ce președintele Trump a recunoscut impasul negocierilor cu Iranul și a amenințat regimul ayatolahilor cu noi lovituri ”devastatoare”.

Este de așteptat ca prețul să crească pe bursele europene și pe cele din SUA, care deschid cu 7-14 ore mai târziu decât cele din Asia, unde luni prețul ajunsese la 111 dolari barilul, pentru petrolul Brent.

De remarcat că acestea sunt cotațiile la care va fi tranzacționat petrolul în luna iulie, ceea ce înseamnă o scumpire a transportului aerian, naval și a vacanțelor, indiferent dacă piața se va liniști, după un eventual acord pentru strâmtoarea Hormuz. De asemenea, se vor scumpi produsele agricole, din cauza creșterii prețului fertilizanților.

Experți citați de BBC avertizează că tensiunile de pe piața hidrocarburilor ar putea duce la recesiune globală. Dacă prețul petrolului depășește 130 de dolari barilul, economia mondială intră în recesiune. 

Evoluțiile din zona Golfului Persic sunt însă îngrijorătoare, nefiind semne de atenuare a tensiunilor, după întâlnirea Trump-Xi de la Beijing. Iranul a atacat cu drone o uzină nucleară din Arabia Saudită, declanșând un incendiu la un transformator din apropierea acesteia, și a amenințat cu distrugerea cablurilor submarine care asigură conexiunile internet între Asia și Europa. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
George Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am cerut președintelui mandat pentru formarea noii guvernări”
Publicat acum 42 minute
Bulgarii, în extaz după victoria Darei la Eurovision cu piesa Bangaranga: Cum au primit-o pe aeroportul din Sofia | VIDEO
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 1 ora si 15 minute
OMS se reunește la Geneva: Hantavirusul și Ebola, pe agenda Adunării generale
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Spectacol cosmic rar: Asteroidul 2026 JH2, de dimensiunea unei balene albastre, trece luni pe lângă Pământ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Horoscop 18 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 26 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Momentul prăbușirii a două avioane militare, surprins la un show aviatic din SUA | VIDEO
Publicat acum 3 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: "Darul" berzelor
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close