Prețul petrolului, la 20 de dolari de nivelul care induce o recesiune globală

Este de așteptat ca prețul să crească pe bursele europene și pe cele din SUA, care deschid cu 7-14 ore mai târziu decât cele din Asia, unde luni prețul ajunsese la 111 dolari barilul, pentru petrolul Brent.

De remarcat că acestea sunt cotațiile la care va fi tranzacționat petrolul în luna iulie, ceea ce înseamnă o scumpire a transportului aerian, naval și a vacanțelor, indiferent dacă piața se va liniști, după un eventual acord pentru strâmtoarea Hormuz. De asemenea, se vor scumpi produsele agricole, din cauza creșterii prețului fertilizanților.

Experți citați de BBC avertizează că tensiunile de pe piața hidrocarburilor ar putea duce la recesiune globală. Dacă prețul petrolului depășește 130 de dolari barilul, economia mondială intră în recesiune.

Evoluțiile din zona Golfului Persic sunt însă îngrijorătoare, nefiind semne de atenuare a tensiunilor, după întâlnirea Trump-Xi de la Beijing. Iranul a atacat cu drone o uzină nucleară din Arabia Saudită, declanșând un incendiu la un transformator din apropierea acesteia, și a amenințat cu distrugerea cablurilor submarine care asigură conexiunile internet între Asia și Europa.