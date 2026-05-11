DCNews Economie Asociația Leviatan, lansată pentru a susține inițiative cu impact real în comunitate
Data publicării: 11 Mai 2026

Asociația Leviatan, lansată pentru a susține inițiative cu impact real în comunitate
Autor: Florin Răvdan

Asociația Leviatan, o organizație neguvernamentală creată ca spațiu de acțiune civică, educațională și profesională, a fost lansată oficial la data de 7 mai 2026. Asociația beneficiază de sprijinul Leviatan Group, unul dintre cele mai digitalizate și tehnologizate grupuri de companii de construcții din România.

Acest demers a pornit de la convingerea că progresul real al unei societăți nu vine doar din infrastructura pe care o construiește, ci și din calitatea oamenilor care o gândesc, o folosesc și o întrețin. Programele Asociației se adresează tinerilor cu potențial, profesioniștilor în formare și comunităților care au nevoie de mai mult decât resurse materiale, urmărind să creeze contexte reale de învățare, implicare și dezvoltare.

„Asociația nu își propune să construiască ziduri – pentru asta există companiile de construcții. Misiunea ei este să contribuie la formarea oamenilor care pot construi pe termen lung: tineri cu potențial, profesioniști pregătiți, cetățeni educați și implicați. Vrem să turnăm beton acolo unde nu se vede – în educație, în cultură civică și în dezvoltare profesională – pentru că acolo se așază fundația unei comunități solide. Iar această fundație trebuie construită cu transparență, independență și rezultate măsurabile, astfel încât, peste ani, oamenii să poată spune că aici s-a făcut o lucrare temeinică”, a declarat Iulian Popescu, Președinte Asociația Leviatan. 

Prin programe concrete, parteneriate relevante și dialog deschis, asociația urmărește să contribuie la un mediu în care meritul, integritatea și responsabilitatea față de comunitate sunt valori funcționale, nu doar declarative.

„Susținem Asociația Leviatan pentru că valorile în care credem – educația, leadershipul, implicarea, performanța și cultura de securitate și apărare – trebuie duse mai departe, dincolo de activitatea noastră de business. Credem că fiecare dintre noi este parte dintr-un organism complex, iar atunci când acționăm cu responsabilitate, în relație cu ceilalți și cu comunitatea din care facem parte, întregul ecosistem poate genera valoare, abundență și bunăstare. Asociația este modul prin care putem articula mai clar aceste idei, le putem susține consecvent și le putem transforma în inițiative cu efect real în societate”, a menționat Cătălin Podaru, Fondator și CEO Leviatan Group. 

Activitatea asociației va fi construită în jurul a trei direcții strategice – leadership, educație și cultură, securitate și apărare. Acestea vor reuni inițiative dedicate formării unor profesioniști responsabili, consolidării dialogului civic și dezvoltării unei culturi bazate pe calitate, siguranță și sustenabilitate. Prin programele sale, organizația își propune să conecteze mediul educațional, civic, academic, instituțional și privat, pentru a transforma ideile cu potențial în acțiuni cu impact real.

O Românie mai bună nu se întâmplă de la sine. Se proiectează, se educă și se asumă, generație după generație.

Contact Asociația Leviatan

E-mail: contact@asociatialeviatan.ro 

Website: www.asociatialeviatan.ro 

