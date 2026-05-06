DCNews Economie De ce e pe creștere, de fapt, Bursa de Valori București din moment ce se prelungește criza politică
Data publicării: 19:00 06 Mai 2026

EXCLUSIV De ce e pe creștere, de fapt, Bursa de Valori București din moment ce se prelungește criza politică
Autor: Ioan-Radu Gava

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat care sunt, de fapt, cauzele creșterii Bursei de Valori București, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut.

Indicele BET de la Bursa de Valori București a urcat cu 1% după moțiunea de cenzură, iar la închidere, avansul s-a consolidat cu 1,27%, ajungând la 28.534 de puncte. În plus, volumul tranzacțiilor s-a dublat față de ritmul de dinaintea votului. Creșterea s-a menținut și pe parcursul zilei de miercuri, 6 mai 2026.

În acest sens, redacția DC News l-a contactat pe Adrian Negrescu pentru a-l întreba dacă depășirea momentului politic a fost singurul factor care a determinat creșterea bursei. Analistul economic a precizat că mai mult datorită influenței externe, generată de trendul burselor internaționale, care la rândul lor au crescut pe fondul veștilor bune legate de războiul din Orientul Mijlociu. Reamintim în acest sens că bursele internaționale au crescut brusc, iar prețurile petrolului au scăzut miercuri, după apariția informațiilor potrivit cărora SUA se apropie de pacea cu Iranul.

„Ceea ce vedem pe Bursa de Valori București e doar o fotografie de moment, în condițiile în care datele statistice arată că în ultimele zece zile, Bursa a pierdut aproape 3 miliarde de euro din capitalizare. Ceea ce vedem în momentul de față, aceste creșteri de pe piața de capital de la București, reprezintă niște corecții absolut normale după o perioadă de scăderi semnificative.

În același timp, ele reprezintă și efectul veștilor bune din piețele internaționale. Practic, Bursa de Valori București confirmă trendul burselor internaționale, care de asemenea cresc pe fondul veștilor bune din Orientul Mijlociu“, a explicat Adrian Negrescu.

Banii pierduți pe bursă, banii românilor din Pilonul II de pensii

Analistul economic a tras un semnal de alarmă cu privire la suma pierdută în ultima săptămână - 3 miliarde de euro - care reprezintă, de fapt, banii românilor din Pilonul II de pensii.

„Încă nu am ajuns să recuperăm toată pierderea generată de criza politică și va mai dura până când piața de capital va recupera. Din aceste 3 miliarde de euro, o bună parte sunt banii noștri din Pilonul II de pensii, având în vedere că fondurile de pe Pilonul II se găsesc în Bursa de Valori București.

Creșterea de ieri și azi e conjuncturală și e generată de entuziasmul și curentul optimist din piețele internaționale, nicidecum de situația din România. Datele din ultima săptămână confirmă că trendul de scădere a fost unul masiv, cum nu am mai văzut de mult pe piețele de capital de la București, 3 miliarde de euro“, a conchis Adrian Negrescu.

