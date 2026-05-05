Moneda EURO a ajuns la o valoare istorică faţă de RON. Economiştii cer intervenţia BNR

Adrian Negrescu a transmis că Banca Naţională a României trebuie să intervină pentru a compensa lipsa de încredere în moneda naţională. Conform acestuia, soluţia ar fi creşterea dobânzii de referinţă.

"Deprecierea istorică a monedei naţionale tinde să se accentueze şi cred că a venit momentul ca BNR să intervină. Dincolo de intervenţia pe piaţa valutară, cred că soluţia de avarie va fi să crească dobânzile pentru a tempera acest bulgaăe de depreciere care se conturează la orizont.

O şedinţă de urgenţă a BNR ar putea duce la o creştere a dobânzilor în tentativa de a oferi argumente investitorilor străini să îşi menţină plasamentele în România", a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

Riscul unei astfel de decizii

O astfel de decizie nu este, însă, lipsită de riscuri, spune acelaşi analist economic.

"Din păcate, o astfel de decizie va duce, inerent, la creşterea costurilor de finanţare pentru economie, pentru oamenii simpli. Va duce, în fapt, la recesiune.

Ce va alege BNR – hiperinflaţia declanşată de deprecierea cursului sau recesiunea în care deja ne aflăm de câteva luni bune? Un lucru este sigur - Un lucru rău nu vine niciodată singur", a completat Adrian Negrescu.