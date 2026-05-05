€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Economie Moneda EURO a ajuns la o valoare istorică faţă de RON. Economiştii cer intervenţia BNR
Data publicării: 17:25 05 Mai 2026

Moneda EURO a ajuns la o valoare istorică faţă de RON. Economiştii cer intervenţia BNR
Autor: Florin Răvdan

imagine cu bani, euro Bancnote euro. Sursa foto: Pexels

Leul s-a depreciat consistent faţă de moneda EURO. În ziua votului pe moţiunea de cenzură, un EURO a costat 5,2180 RON. Economiştii cer intervenţia BNR.

Adrian Negrescu a transmis că Banca Naţională a României trebuie să intervină pentru a compensa lipsa de încredere în moneda naţională. Conform acestuia, soluţia ar fi creşterea dobânzii de referinţă. 

"Deprecierea istorică a monedei naţionale tinde să se accentueze şi cred că a venit momentul ca BNR să intervină. Dincolo de intervenţia pe piaţa valutară, cred că soluţia de avarie va fi să crească dobânzile pentru a tempera acest bulgaăe de depreciere care se conturează la orizont.

O şedinţă de urgenţă a BNR ar putea duce la o creştere a dobânzilor în tentativa de a oferi argumente investitorilor străini să îşi menţină plasamentele în România", a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

Riscul unei astfel de decizii

O astfel de decizie nu este, însă, lipsită de riscuri, spune acelaşi analist economic. 

"Din păcate, o astfel de decizie va duce, inerent, la creşterea costurilor de finanţare pentru economie, pentru oamenii simpli. Va duce, în fapt, la recesiune.

Ce va alege BNR – hiperinflaţia declanşată de deprecierea cursului sau recesiunea în care deja ne aflăm de câteva luni bune? Un lucru este sigur - Un lucru rău nu vine niciodată singur", a completat Adrian Negrescu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
curs leu euro
banca nationala a romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Victorie în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Viitorul Fond European pentru Competitivitate trebuie să răspundă nevoilor fermierilor europeni
Publicat acum 34 minute
Bursa își revine rapid după votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 39 minute
Germania, îngrijorată de retragerea militarilor americani. Pe cine dă vina premierul Bavariei
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Lecții despre identitate și comunicare pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 29 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close