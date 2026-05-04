Banca Centrală Europeană, semnal de alarmă: Riscurile legate de recesiunea din zona euro sunt „reale și justificate”

Îngrijorările legate de faptul că zona euro ar putea intra în recesiune dacă conflictul din Orientul Mijlociu ar continua sunt „reale și justificate”, iar discuțiile pentru a pune capăt războiului din Iran vor fi esențiale pentru politica monetară a BCE, a declarat guvernatorul Băncii Greciei, Yannis Stournaras, scrie Reuters.

Îngrijorările legate de posibilitatea unei recesiuni în zona euro, reale

Stournaras, care este și membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat într-un interviu publicat duminică în ziarul Phileleftheros din Cipru că, deși economia zonei euro a fost rezistentă, impulsul său a slăbit.

„Îngrijorările legate de posibilitatea unei recesiuni în zona euro sunt reale și justificate, având în vedere noua perturbare negativă a ofertei cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor la energie și incertitudinea tot mai mare afectează în mod direct creșterea și inflația, având în vedere dependența energetică ridicată a zonei euro”, a declarat Stournaras.

„Spre deosebire de 2022, creșterea inflației are loc într-un mediu cu o creștere deja mai slabă, condiții financiare mai stricte și spațiu fiscal redus, ceea ce limitează spațiul de politici și face economiile mai vulnerabile”, a mai spus Stournaras.

Guvernatorul Băncii Greciei: Răspunsul nostru va depinde de intensitatea, durata și canalele de transmitere ale șocului

Până în prezent, nu a existat un efect de propagare semnificativ al prețurilor mai mari la energie asupra inflației, dar deteriorarea infrastructurii energetice ar putea aduce presiuni inflaționiste pe termen mediu, iar incertitudinea ar putea afecta investițiile și creșterea, mai spune Yannis Stournaras.

„Răspunsul nostru va depinde de intensitatea, durata și canalele de transmitere ale șocului. Dacă acesta se dovedește a fi tranzitoriu și fără efecte semnificative de runda a doua, nu va fi necesară nicio ajustare a politicii monetare”, a spus Yannis Stournaras.

O depășire semnificativă, dar temporară, a țintei BCE ar putea necesita o „ajustare măsurată” pentru a limita efectele inflaționiste de runda a doua.

„Dacă aceasta duce la o abatere mare și persistentă a inflației de la țintă, atunci răspunsul ar trebui să fie robust”, a mai declarat guvernatorul Băncii Greciei.