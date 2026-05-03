€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Politica Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, avertisment: Riscăm blocarea proiectelor și a țintelor de dezvoltare
Data publicării: 17:05 03 Mai 2026

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, avertisment: Riscăm blocarea proiectelor și a țintelor de dezvoltare
Autor: Ion Voicu

nazare_55814000

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis un avertisment public înainte de începerea dezbaterilor asupra moțiunii PSD-AUR-PACE: instabilitatea politică duce la blocarea proiectelor și a țintelor majore de dezvoltare.

”Alegerile acestei săptămâni nu sunt între entuziasm și critică, ci între emoție și pragmatism, între reacție de moment și responsabilitate. În perioade tensionate, responsabilitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect pentru țară, nu ceea ce este convenabil politic pe termen scurt, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

România are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru dezvoltare, protejarea veniturilor oamenilor și menținerea echilibrelor macroeconomice. Nu ne permitem experimente politice într-un context internațional extrem de volatil.

Traversăm cea mai amplă perioadă de investiții publice din ultimele decenii, cu proiecte majore finanțate atât din bugetul național, cât și din fonduri europene și PNRR. Toate acestea nu înseamnă doar indicatori economici sau ținte fiscale. Înseamnă autostrăzi, spitale, școli, infrastructură energetică, locuri de muncă și șansa la o economie mai puternică și mai stabilă. Înseamnă, în cele din urmă, o viață mai bună pentru români.

Ce riscăm în schimbul instabilității politice? Blocarea tuturor acestor proiecte şi a țintelor majore de dezvoltare. Întârzierea reformelor. Pierderea încrederii investitorilor. Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimțit de întreaga populație.
Cursul leului a crescut deja pe fondul incertitudinii politice, investitorii devenind mai prudenți atunci când percep riscuri privind stabilitatea guvernamentală și direcția fiscală.
Dobânzile la care se împrumută România au urcat, de asemenea, în ultimele săptămâni, ceea ce înseamnă costuri mai ridicate de finanțare într-un context de deficit bugetar și incertitudine.
Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, prețuri mai ridicate și o presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale companiilor – pentru că orice creștere a costului de împrumut al statului se transmite în lanț în economie, de la bănci, la firme și, într-un final, la fiecare dintre noi. Piețele financiare reacționează imediat la incertitudine. Iar atunci când România plătește mai mult pentru a se finanța, întreaga economie plătește mai mult”, a scris ministrul de Finanțe.

În postarea sa, Alexandru Nazare a mai punctat rezultatele guvernului Bolojan, ”stabilitate economică într-un context internaţional dificil, cu menţinerea creşterii economice şi evitarea derapajelor; reducerea deficitului public sub ţintele asumate şi menţinerea ratingului de ţară; eliminarea suspendării fondurilor europene, cu efect direct în accelerarea fluxurilor de finanţare şi a proiectelor aflate în întârziere; accelerarea investiţiilor publice, în special în infrastructură şi proiecte finanţate din fonduri europene; progrese reale în implementarea PNRR, cu reforme asumate şi jaloane îndeplinite; măsuri pentru protejarea populaţiei vulnerabile în faţa inflaţiei şi a costurilor ridicate la energie; consolidarea credibilităţii României în relaţia cu partenerii externi - atât din SUA, cât şi la nivelul UE, digitalizare reală, schimbări de fond în instituţii, reechilibrarea balanţei între cheltuielile şi veniturile statului; deblocarea unor proiecte strategice întârziate de ani de zile, în infrastructură şi energie; programul strategic de relansare economică coordonat de Ministerul Finanţelor, care trebuie pus în practică rapid şi coerent pentru a susţine creşterea şi investiţiile; proiecte strategice de anvergură, precum AI Giga Factory, ca exemplu de atragere a investiţiilor majore în industrii de viitor”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

traian-traian   •   03 Mai 2026   •   17:43

care sunt tintele de dezvoltare?,tinta de dezvoltare era printre altele si modernizarea uzinei promex pentru fabricarea turelelor pentru tanc,sa-u mai produs, infiintare unei fabrici pentru echipament militar, dezvoltarea unei fabrici de conserve pentru militari si muulte asemenea societati,nu de alta dar mai ramaneau in tara vreo 20% din valuarea imprumutului SAFE

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Moţiunea de cenzură, negocieri om cu om. Liberalii ar mai avea nevoie de 5-10 voturi pentru ca Guvernul să reziste
Publicat acum 45 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
Publicat acum 47 minute
Moţiunea de cenzură se votează marţi. O nouă coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR, fără Bolojan, e posibilă. Analiza lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 50 minute
Guvernul SUA are dovezi privind atacul comis de Cole Allen la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Jannik Sinner l-a surclasat pe Alexander Zverev în finala ATP de la Madrid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close