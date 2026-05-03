Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, avertisment: Riscăm blocarea proiectelor și a țintelor de dezvoltare

”Alegerile acestei săptămâni nu sunt între entuziasm și critică, ci între emoție și pragmatism, între reacție de moment și responsabilitate. În perioade tensionate, responsabilitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect pentru țară, nu ceea ce este convenabil politic pe termen scurt, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

România are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru dezvoltare, protejarea veniturilor oamenilor și menținerea echilibrelor macroeconomice. Nu ne permitem experimente politice într-un context internațional extrem de volatil.

Traversăm cea mai amplă perioadă de investiții publice din ultimele decenii, cu proiecte majore finanțate atât din bugetul național, cât și din fonduri europene și PNRR. Toate acestea nu înseamnă doar indicatori economici sau ținte fiscale. Înseamnă autostrăzi, spitale, școli, infrastructură energetică, locuri de muncă și șansa la o economie mai puternică și mai stabilă. Înseamnă, în cele din urmă, o viață mai bună pentru români.

Ce riscăm în schimbul instabilității politice? Blocarea tuturor acestor proiecte şi a țintelor majore de dezvoltare. Întârzierea reformelor. Pierderea încrederii investitorilor. Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimțit de întreaga populație.

Cursul leului a crescut deja pe fondul incertitudinii politice, investitorii devenind mai prudenți atunci când percep riscuri privind stabilitatea guvernamentală și direcția fiscală.

Dobânzile la care se împrumută România au urcat, de asemenea, în ultimele săptămâni, ceea ce înseamnă costuri mai ridicate de finanțare într-un context de deficit bugetar și incertitudine.

Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, prețuri mai ridicate și o presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale companiilor – pentru că orice creștere a costului de împrumut al statului se transmite în lanț în economie, de la bănci, la firme și, într-un final, la fiecare dintre noi. Piețele financiare reacționează imediat la incertitudine. Iar atunci când România plătește mai mult pentru a se finanța, întreaga economie plătește mai mult”, a scris ministrul de Finanțe.

În postarea sa, Alexandru Nazare a mai punctat rezultatele guvernului Bolojan, ”stabilitate economică într-un context internaţional dificil, cu menţinerea creşterii economice şi evitarea derapajelor; reducerea deficitului public sub ţintele asumate şi menţinerea ratingului de ţară; eliminarea suspendării fondurilor europene, cu efect direct în accelerarea fluxurilor de finanţare şi a proiectelor aflate în întârziere; accelerarea investiţiilor publice, în special în infrastructură şi proiecte finanţate din fonduri europene; progrese reale în implementarea PNRR, cu reforme asumate şi jaloane îndeplinite; măsuri pentru protejarea populaţiei vulnerabile în faţa inflaţiei şi a costurilor ridicate la energie; consolidarea credibilităţii României în relaţia cu partenerii externi - atât din SUA, cât şi la nivelul UE, digitalizare reală, schimbări de fond în instituţii, reechilibrarea balanţei între cheltuielile şi veniturile statului; deblocarea unor proiecte strategice întârziate de ani de zile, în infrastructură şi energie; programul strategic de relansare economică coordonat de Ministerul Finanţelor, care trebuie pus în practică rapid şi coerent pentru a susţine creşterea şi investiţiile; proiecte strategice de anvergură, precum AI Giga Factory, ca exemplu de atragere a investiţiilor majore în industrii de viitor”.