Data actualizării: 13:49 28 Apr 2026 | Data publicării: 13:44 28 Apr 2026

Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European. Ce acuzații i se aduc
Autor: Elena Aurel

Diana Șoșoacă, show cu artificii și scandal în Modrogan. Petrecere la SOS și ceartă cu poliția: Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Plenul Parlamentului European a aprobat, cu o largă majoritate, ridicarea imunității eurodeputatei Diana Şoşoacă.

Marți, Parlamentul European a votat ridicarea imunității eurodeputatei SOS, Diana Şoşoacă, la solicitarea Parchetului General din România, care o acuză de mai multe fapte penale, inclusiv propagandă cu caracter legionar.

Rezultatul exact al votului urmează să fie făcut public în orele următoare. 

Această decizie vine după ce, săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a avizat favorabil joi, cu 17 voturi pentru, niciunul împotrivă şi o singură abţinere, raportul care cere ridicarea imunităţii eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă.

Raportul întocmit de eurodeputatul Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) solicită ridicarea imunităţii parlamentare a eurodeputatei pentru toate presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România, cu excepţia celei prevăzute la punctul "I".

Punctul "I" face referire la o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) potrivit căreia, pe 11 februarie 2025, Diana Iovanovici-Şoşoacă a susţinut în plenul PE un discurs în care le-a recomandat colegilor ei să dezvolte strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceauşescu, care a fost condamnat pentru genocid pe 25 decembrie 1989 de Tribunalul Teritorial Militar Bucureşti.

VEZI ȘI: Diana Șoșoacă, lăsată fără imunitate în Parlamentul European. Eurodeputata, acces de furie în online: Fătălăilor!

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, denunţ la adresa Dianei Şoşoacă

IICCMER a depus pe 17 februarie 2025, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un denunţ la adresa europarlamentarei Diana Iovanovici Şoşoacă, privind săvârşirea infracţiunii de "promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război", prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat în septembrie 2025 Parlamentului European ridicarea imunităţii eurodeputatei Dianei Iovanovici Şoşoacă pentru săvârşirea a nu mai puţin de 11 infracţiuni, între care propagandă legionară şi lipsire de libertate. Şoşoacă a declarat atunci că solicitarea de ridicare a imunităţii sale reprezintă "o tentativă de execuţie politică".

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a confirmat în octombrie, anul trecut, într-o intervenţie în plen, că autorităţile române i-au adresat o cerere privind ridicarea imunităţii parlamentare pentru eurodeputata Diana Şoşoacă.

"Autorităţile competente din România mi-au adresat o cerere pentru ridicarea imunităţii doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică", a spus atunci Metsola.

Eurodeputata neafiliată Diana Iovanovici-Şoşoacă a fost audiată într-o şedinţă cu uşile închise în Comisia JURI a PE în cazul ridicării imunităţii sale, pe 24 martie, potrivit Agerpres. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Viktor Orban şi-a prezentat demisia din funcţia de lider al Fidesz, dar partidul nu i-o acceptă
Publicat acum 10 minute
Mircea Abrudean: PNL va face tot ce e posibil pentru a bloca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 29 minute
Tratamentul greșit pentru o problemă greșită: milioane de persoane iau inutil medicamente pentru reflux
Publicat acum 30 minute
Ambasada Statelor Unite la București, mesaj privind parteneriatul cu România
Publicat acum 1 ora si 14 minute
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan / Update: Și PSD a strâns voturile necesare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Protest în Piața Victoriei! Austeritatea a scos oamenii în stradă. Lideri sindicali: Nu ne temem de căderea Guvernului. E doar începutul
Publicat acum 7 ore si 6 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
