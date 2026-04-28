Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European. Ce acuzații i se aduc

Marți, Parlamentul European a votat ridicarea imunității eurodeputatei SOS, Diana Şoşoacă, la solicitarea Parchetului General din România, care o acuză de mai multe fapte penale, inclusiv propagandă cu caracter legionar.

Rezultatul exact al votului urmează să fie făcut public în orele următoare.

Această decizie vine după ce, săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European a avizat favorabil joi, cu 17 voturi pentru, niciunul împotrivă şi o singură abţinere, raportul care cere ridicarea imunităţii eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă.

Raportul întocmit de eurodeputatul Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR) solicită ridicarea imunităţii parlamentare a eurodeputatei pentru toate presupusele infracţiuni pentru care este anchetată în România, cu excepţia celei prevăzute la punctul "I".

Punctul "I" face referire la o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) potrivit căreia, pe 11 februarie 2025, Diana Iovanovici-Şoşoacă a susţinut în plenul PE un discurs în care le-a recomandat colegilor ei să dezvolte strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceauşescu, care a fost condamnat pentru genocid pe 25 decembrie 1989 de Tribunalul Teritorial Militar Bucureşti.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, denunţ la adresa Dianei Şoşoacă

IICCMER a depus pe 17 februarie 2025, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un denunţ la adresa europarlamentarei Diana Iovanovici Şoşoacă, privind săvârşirea infracţiunii de "promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război", prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat în septembrie 2025 Parlamentului European ridicarea imunităţii eurodeputatei Dianei Iovanovici Şoşoacă pentru săvârşirea a nu mai puţin de 11 infracţiuni, între care propagandă legionară şi lipsire de libertate. Şoşoacă a declarat atunci că solicitarea de ridicare a imunităţii sale reprezintă "o tentativă de execuţie politică".

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a confirmat în octombrie, anul trecut, într-o intervenţie în plen, că autorităţile române i-au adresat o cerere privind ridicarea imunităţii parlamentare pentru eurodeputata Diana Şoşoacă.

"Autorităţile competente din România mi-au adresat o cerere pentru ridicarea imunităţii doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică", a spus atunci Metsola.

Eurodeputata neafiliată Diana Iovanovici-Şoşoacă a fost audiată într-o şedinţă cu uşile închise în Comisia JURI a PE în cazul ridicării imunităţii sale, pe 24 martie, potrivit Agerpres.