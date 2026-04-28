Ce i-a spus, de fapt, regele Charles lui Trump. Dezvăluirile unui expert în citirea buzelor

Vizita de stat a regelui Charles și a reginei Camilla în Statele Unite a debutat cu o întâlnire protocolară la Casa Albă, unde cuplul regal a fost primit de Donald și Melania Trump.

Cei patru au schimbat amabilități în fața presei, însă dialogul real nu a fost surprins de microfoane. În acest context, o expertă în citirea buzelor a analizat imaginile și a oferit o perspectivă diferită asupra conversației.

„Aș prefera să nu stau prea mult aici”

Potrivit specialistului Nicola Hickling, discuția ar fi început într-o notă apăsătoare, la scurt timp după atacul armat din 25 aprilie, care a umbrit vizita oficială.

Aceasta susține că Donald Trump ar fi făcut referire la incident, spunând: „Împușcăturile astea…”, în timp ce regele ar fi răspuns vizibil incomodat: „Aș prefera să nu stau prea mult pe aici. Simt că n-ar trebui să fiu aici”.

Ulterior, Trump ar fi încercat să detensioneze situația, întrebându-l pe monarh dacă se simte bine, dar și recunoscând: „Nu eram pregătit, dar acum sunt pregătit”.

Discuții sensibile despre Rusia

Conversația ar fi alunecat rapid spre teme geopolitice. Conform aceleiași surse, Trump ar fi menționat că a discutat cu Vladimir Putin, afirmând: „El vrea război”.

Regele Charles ar fi încercat să evite subiectul, replicând: „Vom discuta despre asta mai târziu”. Cu toate acestea, Trump ar fi insistat, sugerând consecințe grave: „Dacă ar face ce a spus, ar extermina populația”.

Monarhul britanic ar fi refuzat din nou să continue dialogul pe această temă, spunând scurt: „Altă dată”.

Schimbare de ton: de la război la sala de bal

În cele din urmă, discuția ar fi fost redirecționată către un subiect mai relaxat. Trump ar fi început să vorbească despre proiectele sale de la Casa Albă, inclusiv despre o sală de bal.

„Se vede chiar prin acolo… vrei să vezi?”, ar fi spus acesta, încercând să destindă atmosfera.

Regele Charles ar fi răspuns cu un zâmbet diplomatic: „Sunt sigur că ne vei arăta”, marcând astfel o revenire la protocolul obișnuit.

Vizită cu miză diplomatică majoră

Vizita este considerată una crucială pentru relațiile dintre Regatul Unit și Statele Unite, într-un moment tensionat pe plan internațional.

În contextul criticilor recente formulate de Trump la adresa premierului britanic Keir Starmer, familia regală este văzută drept un posibil factor de echilibru în menținerea „relației speciale” dintre cele două state.

Deși imaginile oficiale au sugerat o întâlnire cordială, analiza din culise indică o conversație mult mai complexă, marcată de subiecte sensibile și momente de disconfort diplomatic.