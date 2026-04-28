€ 5.0927
|
$ 4.3374
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0927
|
$ 4.3374
 
DCNews Stiri Ce i-a spus, de fapt, regele Charles lui Trump. Dezvăluirile unui expert în citirea buzelor
Data actualizării: 10:16 28 Apr 2026 | Data publicării: 10:16 28 Apr 2026

Ce i-a spus, de fapt, regele Charles lui Trump. Dezvăluirile unui expert în citirea buzelor
Autor: Alexandra Curtache

donald-trump--vizita-in-uk-2_74447400 Sursa foto: Agerpres

Un specialist în citirea buzelor susține că discuția dintre Donald Trump și Regele Charles al III-lea, desfășurată la Casa Albă, a fost mai tensionată decât au lăsat să se vadă imaginile oficiale.

Vizita de stat a regelui Charles și a reginei Camilla în Statele Unite a debutat cu o întâlnire protocolară la Casa Albă, unde cuplul regal a fost primit de Donald și Melania Trump.

Cei patru au schimbat amabilități în fața presei, însă dialogul real nu a fost surprins de microfoane. În acest context, o expertă în citirea buzelor a analizat imaginile și a oferit o perspectivă diferită asupra conversației.

„Aș prefera să nu stau prea mult aici”

Potrivit specialistului Nicola Hickling, discuția ar fi început într-o notă apăsătoare, la scurt timp după atacul armat din 25 aprilie, care a umbrit vizita oficială.

Aceasta susține că Donald Trump ar fi făcut referire la incident, spunând: „Împușcăturile astea…”, în timp ce regele ar fi răspuns vizibil incomodat: „Aș prefera să nu stau prea mult pe aici. Simt că n-ar trebui să fiu aici”.

Ulterior, Trump ar fi încercat să detensioneze situația, întrebându-l pe monarh dacă se simte bine, dar și recunoscând: „Nu eram pregătit, dar acum sunt pregătit”.

Discuții sensibile despre Rusia

Conversația ar fi alunecat rapid spre teme geopolitice. Conform aceleiași surse, Trump ar fi menționat că a discutat cu Vladimir Putin, afirmând: „El vrea război”.

Regele Charles ar fi încercat să evite subiectul, replicând: „Vom discuta despre asta mai târziu”. Cu toate acestea, Trump ar fi insistat, sugerând consecințe grave: „Dacă ar face ce a spus, ar extermina populația”.

Monarhul britanic ar fi refuzat din nou să continue dialogul pe această temă, spunând scurt: „Altă dată”.

Schimbare de ton: de la război la sala de bal

În cele din urmă, discuția ar fi fost redirecționată către un subiect mai relaxat. Trump ar fi început să vorbească despre proiectele sale de la Casa Albă, inclusiv despre o sală de bal.

„Se vede chiar prin acolo… vrei să vezi?”, ar fi spus acesta, încercând să destindă atmosfera.
Regele Charles ar fi răspuns cu un zâmbet diplomatic: „Sunt sigur că ne vei arăta”, marcând astfel o revenire la protocolul obișnuit.

Vizită cu miză diplomatică majoră

Vizita este considerată una crucială pentru relațiile dintre Regatul Unit și Statele Unite, într-un moment tensionat pe plan internațional.

În contextul criticilor recente formulate de Trump la adresa premierului britanic Keir Starmer, familia regală este văzută drept un posibil factor de echilibru în menținerea „relației speciale” dintre cele două state.

Deși imaginile oficiale au sugerat o întâlnire cordială, analiza din culise indică o conversație mult mai complexă, marcată de subiecte sensibile și momente de disconfort diplomatic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

regele charles
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Met Gala 2026 începe în toiul nopții pentru români. Unde vezi LIVE covorul roșu și cine sunt vedetele așteptate
Publicat acum 38 minute
Peste 2.200 de produse suspecte, ridicate în urma perchezițiilor din Buzău. Anchetă pentru contrafacere și înșelăciune
Publicat acum 45 minute
Zece bobocei de rață sălbatică au fost salvați din traficul bucureștean / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 1 ora si 25 minute
De ce a cerut Michael Jackson „lapte” chiar înainte de a muri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 4 ore si 3 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 0 minute
BANCUL ZILEI: Scrisoarea soțului către socru
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close