Drepturile pasagerilor între un moft, o realitate și multe interese politice 

Pilotul Cezar Osiceanu analizează reforma drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană, adoptată recent la nivel de compromis instituțional. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Pilotul Cezar Osiceanu semnează un editorial în care analizează reforma drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană, adoptată recent la nivel de compromis instituțional, și impactul acesteia asupra călătorilor, companiilor aeriene și echilibrului dintre protecția consumatorilor și interesele industriei.

Reforma care trebuia să realizeze stabilirea cadrului juridic al drepturilor pasagerilor aerieni în fața abuzurilor transportatorilor lor inițial a fost introdusă în anul 2013.

Datorită uriașelor presiuni ale transportatorilor aerieni asupra instituțiilor UE de atunci și până în prezent modificările și completările ce trebuiau a fi aduse legislației europene în domeniu au produs, ca de obicei, pierderi enorme materiale și morale pentru cei afectați, pasagerii, de imagine pentru UE și instituțiile ei, și beneficii directe transportatorilor aerieni care au putut fenta liniștiți măsurile și efectele lor directe.

12 iunie 2026, o zi de reținut pentru pasagerii aerieni

Vineri, 12 iunie 2026 ar putea rămâne cumva în istoria drepturilor pasagerilor aerieni, deoarece, la această dată, după negocieri precum luptele la baionetă de la Smârdan și Grivița, sub președinția Consiliului European a Ciprului s-a putut ajunge la un compromis oficial acceptat privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni.

Acordul, în mod pratic un compromis între părți, a fost votat de o mare majoritate a țărilor membre, dar Spania și Letonia au votat împotrivă, în timp ce Austria și Finlanda s-au abținut, conform declarațiilor a patru diplomați intervievați de către publicația POLITICO.

În baza acestui acord, negociatorii Parlamentului European ar trebui să semneze compromisul până luni, înaintea procedurii obligatorii a votului final în plen cu toți deputații europeni ce va fi dat în luna iulie. Astfel, noile reguli privind toate aspectele, de la taxele pentru bagaje până la cererile de despăgubire, despre care se crede că vor fi aprobate fără probleme în iulie, au termen de intrare în vigoare din a doua jumătate a anului 2027.

Ecouri, suspine și sughițuri

„Acordul consacră prin lege drepturi cheie la compensarea zborurilor, în cazuri de anulare sau întârziere” - Agustín Reyna, directorul general al Organizației Europene a Consumatorilor „O lege proastă care încalcă normele UE existente privind protecția consumatorilor fără a rezolva problemele reale legate de reducerea întârzierilor și a anulărilor” - Ourania Georgoutsakou, directorul general al Airlines for Europe „Un pas mic pentru UE, dar un pas mare pentru noi, pentru fiecare! Suntem cetățeni europeni și avem drepturi, dar degeaba avem drepturi, degeaba reușim să câștigăm noi drepturi dacă nu le și exercităm! Drepturile de protecție a consumatorilor nu sunt ceva abstract pentru cineva pe care nu îl cunoaștem, ele sunt pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi și trebuie să luptăm împreună pentru noi și să ni le exercităm real cu o atitudine!” - Sorin Mierlea, președintele INFOCONS România

Ce se păstrează și ce se modifică

De la momentul intrării în vigoare al acordului, companiile aeriene sunt obligate să includă în biletul de avion de bază pe lângă o geantă mică care încape sub scaunul din față, ci și un al doilea bagaj de tip trolley.

Această măsură va crește evident costurile, în special pentru companiile aeriene low-cost care percep taxe pentru a aduce un bagaj de mână.

De aceea, s-a introdus posibilitatea pasagerilor de a putea să renunțe la a aduce un troler și în schimb să beneficieze de o reducere la prețul biletului.

Totuși, regula lasă la latitudinea companiilor aeriene să decidă dimensiunea și greutatea maximă a bagajului de tip trolley inclus în biletul de avion de bază.

Se interzice, prin intermediul noilor reguli, companiilor aeriene să perceapă taxe pentru locurile pe care le oferă părinților sau persoanelor care însoțesc copii sub 14 ani, împreună cu copiii lor, precum și pasagerilor cu dizabilități și însoțitorilor acestora.

Majoritatea regulilor care protejează pasagerii în cazul întârzierii sau anulării unui zbor rămân neschimbate.

Când un zbor este anulat sau întârziat cu cel puțin trei ore, pasagerii își vor păstra dreptul la despăgubiri, pe lângă rambursarea banilor pentru zborul anulat, între 250 și 600 de euro, în funcție de durata zborului.

Noile reguli clarifică, de asemenea, că, pentru toate zborurile de peste 3.500 de kilometri, pasagerii vor primi 300 de euro pentru întârzieri de trei până la patru ore, despăgubiri care pot crește până la 600 de euro pentru întârzieri care depășesc patru ore sau pentru anulări.

Tot aceste noi reguli obligă transportatorii să trimită pasagerilor instrucțiuni clare privind modul de depunere a unei cereri de compensare, dar nu li se impune și să includă un link către formularul de compensare sau un formular precompletat (două idei promovate de Parlament, dar respinse de țările UE).

Prin compromisul încheiat au fost revizuite așa-numitele circumstanțe extraordinare, adică acele cazuri în care companiile aeriene nu trebuie să plătească despăgubiri pasagerilor pentru zborurile anulate sau întârziate, deoarece perturbările sunt în afara controlului transportatorilor.

Astfel, s-a recunoscut faptul că acest concept „ar trebui să se refere la evenimente care, prin natura sau originea lor, nu sunt inerente exercitării normale a activității transportatorului aerian în cauză și sunt în afara controlului efectiv al transportatorului respectiv”.

În mod practic, această abordare înseamnă, printre altele, ca de exemplu dacă o companie aeriană anulează un zbor din cauza unui fenomen meteorologic extrem, va fi obligată să ramburseze biletul doar pasagerilor blocați, care nu ar avea dreptul la nicio altă compensație.

De asemenea, au fost excluse dintre aceste criterii „deficiențele neprevăzute în materie de siguranță a zborului legate de echipamentele aeronavei” datorită caracterului prea general, ele în această formulare acoperind potențial majoritatea problemelor tehnice care, conform jurisprudenței, țin de responsabilitatea companiilor aeriene.

Noile reglementări prevăd că acei pasageri care vor solicita despăgubiri pe cont propriu vor primi banii direct, în timp ce agențiile care solicită despăgubiri în numele pasagerilor vor putea, de asemenea, să continue să primească plăți de la companiile aeriene.

România pasagerilor neprotejați

În România nu există o asociație de protecție a pasagerilor aerieni care să poată să reprezinte interesele lor față de toată gama de probleme ale sistemului, deși există o asociație a operatorilor aerieni.

Ca urmare a acestei lipse, este o stare de haos general și generalizat cu pierderi de ambele părți.