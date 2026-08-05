Cum a ajuns România în crize suprapuse? Eugen Teodorovici răspunde la ”Ce se întâmplă?” - VIDEO

Foto: arhivă DC NEWS

Fostul ministru al Finanțelor Eugen Orlando Teodorovici este invitat, joi, la DC News.

Invitat al jurnalistului Răzvan Dumitrescu, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?”, fostul ministru al Finanțelor Eugen Orlando Teodorovici, răspunde joi, 6 august, de la ora 12:00, la cele mai acute întrebări despre situația economică a României, despre criza energetică generată de riscul închiderii complete a centralei nucleare de la Cernavodă, dar și despre criza guvernamentală, care durează deja de 3 luni.

Emisiunea este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, precum și pe Youtube și Facebook DCNews.

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

Cum a ajuns România în crize suprapuse

Cine sunt autorii dezastrelor

România în "Junk"? Culisele unei operațiuni de imagine

Mituri spulberate despre criza din Energie

Unde mai sunt "băieții deștepți" și ce interese au

Calcule meschine? De ce se prelungește criza politică

Eugen Orlando Teodorovici, biografie

Eugen Orlando Teodorovici s-a născut pe 12 august 1971 și a absolvit Academia de Studii Economice din București. A obținut un master în Relații Internaționale și Integrare Europeană la SNSPA și un doctorat în managementul fondurilor europene.

Cariera sa a început în ministere, unde a lucrat la programele de integrare europeană și fonduri comunitare, ocupând pe rând poziții de director și secretar de stat. În 2012 a fost ales senator, iar în guvern a fost mai întâi ministru al Fondurilor Europene (2012–2015), apoi ministru al Finanțelor în două mandate (2015 și 2018–2019).

De asemenea, a reprezentat România ca guvernator la Banca Europeană pentru Investiții. După ce a ieșit din prim-planul politicii, s-a implicat în alte proiecte publice, inclusiv ca trezorier onorific al Federației Române de Rugby, dar și-a păstrat profilul public, anunțându-și intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2024. În anul 2025 el și-a anunțat candidatura la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, dar apoi s-a retras în favoarea candidatului PSD, Daniel Băluță.