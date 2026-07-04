Bacalaureatul cu cărţile pe masă, la DC EDU

Prof. univ. dr. Sorin Ivan vă aşteaptă luni, 6 iulie, la o nouă ediţie DC EDU. invitaţii săptămânii vor fi prof. Irina Georgescu, de la Colegiul Naţional Sfântul Sava, şi prof. Ovidiu Mihai Şontea, de la Colegiul Naţional de informatică Tudor Vianu.
"BACALAUREATUL CU CĂRȚILE PE MASĂ
O analiză calificată, obiectivă și constructivă cu doi profesori de top, din elita învățământului românesc, de la două COLEGII DE PRESTIGIU:
Prof. IRINA GEORGESCU, Colegiul Național "Sfântul Sava"
Prof. OVIDIU MIHAI ȘONTEA, Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"
TEME:
Limba și literatura română - subiecte: dificultate, complexitate, ecouri
Matematică - subiecte: dificultate, rezultate așteptate
Bacalaureatul, azi: abordare și relevanță. Trebuie schimbat ceva?
Lectura în rândul noilor generații
Matematica în liceu
Cum combatem analfabetismul funcțional?
Situația învățământului românesc: probleme și soluții
Educația și Inteligența Artificială
Alte teme de interes
DC EDU, 6 iulie, 20.00 - Prime Time
Vă invităm la o discuție substanțială, cu profesori de marcă!", transmite prof. Sorin Ivan.
Emisiunea se transmite luni, 6 iulie, de la ora 20:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. Rămâneţi alături de noi!