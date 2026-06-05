Fenomenul TERIAN: De ce tot mai mulți copii se identifică cu animale? Radu Leca vine cu răspunsul la DC Anima / video

Invitatul lui Tudor-Tim Ionescu este psihologul Radu Leca. Acesta va explica originile fenomenului TERIAN, influența rețelelor sociale, impactul asupra dezvoltării emoționale și cum ar trebui să reacționeze părinții și profesorii.

Va fi o dezbatere despre identitate, educație și noile tendințe care stârnesc controverse în întreaga lume. Vineri, ora 19:00, la DC ANIMA, doar pe DC News.

Copilul se joacă sau își redefinește identitatea? Aflați răspunsul în această ediție specială!