Fenomenul TERIAN: De ce tot mai mulți copii se identifică cu animale? Radu Leca vine cu răspunsul la DC Anima / video

Este o etapă firească de dezvoltare, un joc al imaginației sau un semnal de alarmă pentru părinți? De ce apar tot mai des cazuri în care copiii spun că sunt pisici, lupi, vulpi sau alte animale?
Invitatul lui Tudor-Tim Ionescu este psihologul Radu Leca. Acesta va explica originile fenomenului TERIAN, influența rețelelor sociale, impactul asupra dezvoltării emoționale și cum ar trebui să reacționeze părinții și profesorii.
Va fi o dezbatere despre identitate, educație și noile tendințe care stârnesc controverse în întreaga lume. Vineri, ora 19:00, la DC ANIMA, doar pe DC News.
Copilul se joacă sau își redefinește identitatea? Aflați răspunsul în această ediție specială!
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de Val Vâlcu