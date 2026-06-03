Cezar Drăgoescu, deputat USR, este invitat la emisiunea „Ce se întâmplă?”, joi, 4 iunie 2026, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV!

Principalele subiecte de discuție vor fi:

Politichie cu mărgăritar! Sau cum să pui carul înaintea... boilor!

De ce nu a desemnat (încă) un premier Nicușor Dan?

Culmea absurdului: să nu ai încă varianta de prim-ministru, dar să le spui deja ce ministru de Externe vrei!

România pitorească... din punct de vedere politic! Jocuri de culise pentru formarea noului Guvern, dar fără implicarea partidelor?

Cum să-ți dai cu stângul în dreptul în cele mai delicate momente? Rețeta sigură aplicată pe malurile Dâmboviței!

Șeful Armatei, Generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare cu tam-tam de DNA în cele mai delicate momente pentru România: scandalul SAFE și epopeea dronei de la Galați!

Ce le transmitem partenerilor prin asta?

Aflăm toate aceste informații joi, în direct, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV, într-un interviu exclusiv cu Răzvan Dumitrescu!

Rămâneți alături de noi!