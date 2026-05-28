Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate, și jurnalistul Val Vâlcu, conf. dr. Adrian Pană ne-a vorbit despre:

Ce este și cum funcționează plata bazată pe performanță

"Performanța presupune existența unor rezultate și atingerea unor ținte peste o anumită valoare a acestor rezultate, care ar trebui să fie considerate bune. Din păcate, cadrul de plată pe performanță din România nu a fost gândit, cel puțin până în momentul de față, în acest mod"

De ce nu mai avem medici de familie la sate

"Medicina de familie este, într-adevăr, cea mai îmbătrânită specialitate dintre toate specialitățile medicale, iar în numeroase localități din mediul rural, mai ales din zonele dezavantajate, nu există medici de familie. Totuși, acesta nu este un fenomen specific doar României"

Problemele din spitale

"Subfinanțarea sistemului de sănătate, în general, este recunoscută. Noi avem atât o problemă de ineficiență, cât și o problemă de subfinanțare, dacă ne raportăm la vecinii noștri, nu neapărat la media europeană"

Ce ar trebui să facă un manager de caz

"Am văzut situații în care unui bolnav i se spune: "Te duci la București și îți găsești un spital de chirurgie hepatică". Un asemenea lucru nu mi se pare normal și reflectă dispariția unor relații pe care eu le consider firești și necesare între membrii corpului medical. Aceste relații, consolidate și verificate în timp, ar putea aduce rezultate mult mai bune decât un manager de caz care poate nu înțelege toate subtilitățile sistemului" - acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu.

