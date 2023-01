Prima ediție din acest an a emisiunii Academia de Sănătate va descrie medicina românească în anul 2023.

Irinel Popescu și Val Vâlcu vor vorbi despre evoluția medicinei și șansele pe care le au pacienții în ziua de azi datorită dezvoltării tehnologiei în sănătate.

"Ne-am propus de la bun început să promovăm un anumit concept de care depinde din ce în ce mai mult medicina contemporană și care își face loc și în medicina românească, astefel încât, pentru prima emisiune din acest an, îl am ca invitat și partener de discuție pe Val Vâlcu, ziarist cu multă experiență în zaristica medicală în mod particular și ne propunem să discutăm despre acest concept care se cheamă platformă medicală și care, treptat, înlocuiește chiar spitalul ca entitate.

Nu mai vorbim de spitalele mono-disciplinare, care parcă-și găsesc din ce în ce mai puțin loc în peisaj, realizând adevărate mici orașe medicale în care pacientul, în momentul în care intră poate să-și rezolve toate problemele. (...)

A ieși din această paradigmă înseamnă a-i lua șanse bolnavului care are nevoie de îngrijire.

Nu numai că a alerga dintr-un spital în altul, dintr-un colț sau altul al orașului nu rezolvă nimic, dar se pierde informație medicală și există chiar riscul unor eșecuri, începând cu diagnosticul și terminând cu tratamentul.

În momentul de față, în România sunt câteva platforme medicale, cel puțin în stadiul embrionar și cu posibilități de dezvoltare.

Despre asta vom vorbi în majoritatea emisiunilor din acest an și adaug la asta faptul că repeziciunea cu care apar noi medicamente și noi procedee terapeutice cu care se schimbă rezultatele în boli unele dintre ele cu care ne obișnuiserăm că sunt fatale și bolnavii au puține șanse, iată că lucrurile se schimbă, necesită o rapiditate similară a modalităților de informare a publicului.

Nu rareori am întâlnit situații în care pacienți care puteau să beneficieze de o anumită metodă nu știau că există.

Ne propunem să ținem pasul cu această viteză cu care se schimbă lucrurile în medicină și să-i informăm la timp pe cei care ne urmăresc emisiunea", spune prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate de la DC Medical.

