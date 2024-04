Situaţia în care mulţi şoferi se încurcă. Cine are prioritate la intrarea pe banda din mijloc pe o şosea cu trei benzi pe sens

Circulaţia pe o şosea cu mai mult de două benzi se poate dovedi mai dificilă decât cred mulţi şoferi. Cine are prioritate la intrarea pe banda din mijloc în cazul unei şosele cu trei benzi pe sens?

La această întrebare a răspuns Titi Aur, instructor de conducere defensivă, în cadrul emisiunii DC Conducem.

"Conform legii, prioritate are cel care vine de pe banda 3 pe banda 2. Este, într-adevăr, situaţia cea mai delicată. Te uiţi în spate, te asiguri. Dacă vrei să treci de pe banda 1 pe banda 2, te uiţi în oglindă. Dacă vrei să treci de pe banda 3 pe banda 2, te uiţi pe banda 2, dar mai rar te uiţi şi pe cealaltă bandă. E delicată treaba, dar conform legii, cel de pe banda superioară are prioritate în faţa celui de pe banda inferioară.

Şi eu am avut o situaţie, relativ de curând, şi am fost semi-vinovat eu. Pentru că treceam de pe banda 1 pe banda 2. O doamnă trecea de pe banda 3 pe banda 2. Cel din spatele meu m-a lăsat să intru, pentru că era aglomerat. Doamna respectivă era foarte grăbită, avea o problemă cu copilul, fusese luat de salvare. Ne-am atins puţin. Conform legii, ea avea dreptate, deşi ea a fost cea grăbită, speriată, stresată, care nu s-a asigurat.

E o situaţie care poate să apară în trafic şi apare de multe ori. Legea asta spune, că cel de pe banda superioară are prioritate. Dacă intri de pe banda 2 pe banda 1, nu ai prioritate. Dar când vin două maşini de pe alte două benzi pe aceeaşi bandă, cineva trebuie să aibă dreptate. Chiar dacă în 99% din cazuri e amiabil, nu se întâmplă nimic, când se întâmplă ceva, legea a stabilit cine are dreptate. Regula spune că cel care vine de pe banda superioară are prioritate", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

