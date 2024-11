Titi Aur, uimit după experiența cu o mașină de școală de șoferi în sensul giratoriu. Riscuri uriașe pentru cei care respectă regulile de circulație

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV De ce mașinile de Poliție nu respectă legea și induc șoferii în eroare. Titi Aur arată un paradox

Chiar dacă sensurile giratorii sunt printre cele mai bune intersecții în ceea ce privește fluidizarea traficului, mulți șoferi nu au educația necesară respectării regulilor de circulație atunci când intră într-un rond. Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a evidențiat principala greșeală pe care o fac șoferii atunci când intră într-o intersecția.

„Foarte puțini șoferi respectă la noi încadrarea în sensul giratoriu. Din păcate, regula asta nu este cunoscută și înțeleasă. Atunci când intri într-o intersecție, pe banda pe care ai intrat, pe aia trebuie să ieși. Când intri în sensul giratoriu, pe banda pe care ai intrat, pe aia trebuie să o respecți. Două mașini care intră paralel, trebuie să meargă paralel prin sensul giratoriu“, a zis Titi Aur.

Titi Aur, uimit după ce a văzut că a făcut o mașină de școală de șoferi

Specialistul în conducere defensivă a povestit și două momente la care a fost martor, în sensuri giratorii, unul dintre acestea chiar cu o mașină de școală de șoferi, unde instructorul ar fi trebuit în mod normal să-l învețe pe cursant care sunt regulile de circulație într-o astfel de intersecție.

„La Arcul de Triumf am avut o situație cu o mașină de școală de șoferi. Veneam dinspre Piața Presei Libere și mergeam către Piața Victoriei. Era duminică dimineața! În stânga mea era un taxi, eu eram pe banda din mijloc, iar pe banda 1 era o mașină de școală de șoferi.

Când s-a făcut semaforul verde, am plecat toți trei, relaxați și încet fiecare, iar mașina de școală de șoferi a mers drept, ajungând să meargă spre Piața Victoriei drept, iar eu și taximetristul ne-am înghesuit unul în altul, ne-am uitat unul la altul și ne-am înțeles prin gesturi că dacă așa învață, așa va face și când va fi mare (n.r. cursantul de la școala de șoferi).

Respectivul, cu instructorul în dreapta, a trecut drept, în loc să-și țină banda, a mers drept și a intrat pe benzile 2 și 3. Aproape că a atins cu roțile din stânga acostamentul de la Arcul de Triumf. A nu se înțelege că toți instructorii fac asta, dar asta a fost situația trăită de mine. Foarte mulți șoferi trec prin sensul giratoriu ca în situația asta. Nu înțelegem circulația și nu simțim circulația, din păcate.

De asemenea, zilele trecute am avut o fază în Bârlad, la limită. Am oprit, am redus, m-am uitat în stânga de unde venea o mașină, dar care se vedea clar că e departe, după care, atunci când am intrat în sensul giratoriu, a trecut ăla cred cu 90 de kilometri la oră. Am accelerat ca să scap. Ăla a trecut prin sensul giratoriu, fiind în localitate, cu peste 90km/h“, a mai povestit Titi Aur.

