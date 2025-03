SUA: Sute de manifestanţi în faţa magazinelor Tesla

În faţa magazinului din Manhattan, la New York, între 500 şi 1.000 de persoane au cerut demisia celui mai bogat om de pe planetă, în prezent şef al unei comisii pentru eficienţă guvernamentală (DOGE), însărcinată de preşedintele Trump cu urmărirea fraudelor şi reducerea cheltuielilor considerate inutile de la bugetul federal.



Aceşti manifestanţi s-au adunat în special la apelul ecologiştilor din Planet Over Profit, pentru care "a-l opri pe Musk va permite salvarea de vieţi şi protejarea democraţiei noastre".



"Elon Musk trebuie să plece", au scandat ei la unison în faţa unuia dintre cele aproximativ 200 de magazine Tesla din Statele Unite şi Europa unde au fost făcute apeluri pentru miting.



Pentru Amy Neifeld, o psihologă americană de 70 de ani, care nu a mai manifestat de la protestele faţă de războiul din Vietnam în anii 1970, Elon Musk conduce Statele Unite spre "fascism".



"Sunt evreică şi am crescut cu o conştientizare profundă a ceea ce este fascismul. Şi totul nu face decât să se înrăutăţească de la alegerea" lui Donald Trump, a explicat ea pentru AFP.



"Trebuie să facem ceva foarte repede, pentru că el se mişcă foarte repede" şi el, a adăugat Amy Neifeld.



"Ţara mea este distrusă, iar Musk este responsabil pentru asta", a afirmat Hudson Fisher (numele său de blogger), purtând la gât o pancartă pe care se putea citi: "Trump este un vicepreşedinte ridicol", sugerând că Elon Musk, de asemenea, şeful SpaceX, deţine frâiele puterii.



"Are prea mulţi bani şi putere. El are mai multă putere decât guvernele fără să existe vreun control. Acesta este pericolul real", a subliniat el.



Manifestaţia de la New York, înconjurată de o puternică prezenţă a poliţiei, a avut loc şi apoi s-a dispersat paşnic, la fel ca şi cea de la Washington, unde aproximativ 150 de persoane s-au adunat într-o atmosferă de sărbătoare.



"Fire Musk, Shut Down DOGE", mai scria pe pancarte în capitala americană.



Întrebată despre aceste mitinguri, compania Tesla nu a răspuns imediat.



De mai multe săptămâni, actele de vandalism şi contestare împotriva Tesla s-au înmulţit, din cauza implicării politice a lui Elon Musk.



Guvernul american consideră în prezent atacurile împotriva Tesla drept "terorism intern", aşa cum a reamintit în această săptămână procurorul general al SUA, Pam Bondi.



Joi, un american suspectat că a incendiat cinci vehicule Tesla şi le-a ciuruit cu o puşcă semiautomată în Las Vegas a fost plasat joi în arest preventiv şi riscă până la 20 de ani de închisoare pentru aceste infracţiuni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News