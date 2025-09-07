Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani

Ştii cum se construieşte corect un sens giratoriu, astfel încât să fie evitate accidentele? Titi Aur explică, folosindu-se de imaginile de la un incident din trafic, din Focşani, care se putea transforma într-o tragedie.

"Când faci un sens giratoriu, când se decid autorităţile că trebuie făcut un sens giratoriu, mai ales dacă este o zonă în care se circulă cu viteză. nu este indicat să îl faci din prima cu acea movilă de pământ, cu beton, etc. Pentru că sigur vor fi unii care se vor urca pe el. Pentru că ei ştiu locul, merg cu viteză, şi nu realizează că s-a făcut un giratoriu.

Şi atunci se practică peste tot să pui acele bidoane, să faci un sens giratoriu provizoriu, ca să se obişnuiască cei care circulă frecvent prin zonă că e sens giratoriu. Ba mai mult, se face şi un test, să se vadă dacă implementarea unui sens giratoriu în acea zonă este oportună.

Trebuie să interpretăm fiecare sens giratoriu, că sunt trei bidoane sau unul mare, ca pe un sens giratoriu", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

În sensul giratoriu din România, fiecare șofer are propria teorie despre semnalizare, unii dau stânga, alții dreapta, iar mulți deloc. Titi Aur spune că dacă vrei distracție, nu trebuie decât să te așezi pe margine și să privești circul.

"Dacă vrei să te distrezi la un moment dat, du-te într-un sens giratoriu la noi și stai undeva să urmărești cum se semnalizează. La intrarea în sensul giratoriu, unii semnalizează stânga, unii semnalizează dreapta, alții nu semnalizează deloc.

După ce intră în sens, până la ieșire, unii semnalizează în continuare stânga sau schimbă de pe stânga pe altceva. Nu vei vedea o regulă, măcar să facă toți la fel.

Unii sunt învățați că la intrarea în sensul giratoriu trebuie să semnalizeze stânga. Dar n-ai unde să te duci decât la stânga, adică, dacă nu ieși imediat pe prima la dreapta, n-ai de ce să semnalizezi altceva.

La școala de șoferi, la examen, te obligă să semnalizezi stânga la intrare în sensul giratoriu. Apoi, la ieșirea din sens, ar trebui să semnalizezi dreapta. Dar unii rămân cu semnalizarea pe stânga, alții nu mai semnalizează deloc...

Nu o să vezi o regulă clară. Dacă vrei, poți să faci un sondaj de opinie: hai să stăm să vedem cum se semnalizează. N-ai cum să tragi o concluzie.

Pentru că 30% semnalizează stânga, 30% nu semnalizează nimic, 30% semnalizează dreapta și tot așa, fără să iasă pe prima. Nu o să înțelegi nimic. E foarte greu să învățăm o regulă, o logică. Nu o învățăm", a explicat Titi Aur.

