O șoferiță de 82 de ani, oprită de polițiști după ce a condus sub influența alcoolului. Ce sancțiuni a primit

O pensionară de 82 de ani din Pitești a fost sancționată de polițiști după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, au informat miercuri reprezentanții IPJ Argeș.

Șoferița a fost oprită pe strada Depozitelor, unde, în urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat o concentrație de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Valoarea se află sub pragul de 0,40 mg/l, ceea ce înseamnă că fapta nu constituie infracțiune, dar atrage sancțiuni contravenționale.

Conducătoarea auto a fost amendată cu 1.800 de lei

„Poliţiştii Biroului Rutier Piteşti au depistat o conducătoare auto, de 82 de ani (…) care conducea un autoturism pe strada Depozitelor din Piteşti, iar în urma interacţiunii cu poliţiştii au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, ce implică răspunderea de natură contravenţională”, a transmis IPJ Argeş, citat de Agerpres.

Conducătoarea auto a fost amendată cu 1.800 de lei și i-a fost reținut permisul pentru o perioadă de 90 de zile. Polițiștii au precizat că aceasta a primit o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

De asemenea, autoritățile reamintesc că, în astfel de situații, șoferii trebuie să susțină un examen de verificare a cunoștințelor de legislație rutieră, fără posibilitatea de a reduce perioada de suspendare. În cazul în care testul nu este promovat sau nu este susținut, suspendarea se prelungește automat cu 30 de zile.