Subcategorii în Stiri

Şoferii români nu percep pericolul la trecerile la nivel cu calea ferată. Greşeala pe care o fac cel mai des
Data actualizării: 17:08 28 Dec 2025 | Data publicării: 17:07 28 Dec 2025

EXCLUSIV Şoferii români nu percep pericolul la trecerile la nivel cu calea ferată. Greşeala pe care o fac cel mai des
Autor: Florin Răvdan

accidente trecere cale ferata Fotografie de la Michael Morse: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/1299434/
 

104 accidente la trecerile la nivel cu calea ferată au avut loc în România în primele 11 luni ale lui 2025. Titi Aur a subliniat, la DC Conducem, una dintre marile greşeli pe care le fac şoferii când ajung în astfel de zone.

În 2024, au avut loc 114 accidente la trecerile la nivel cu calea ferată în România, din care au rezultat 28 de persoane rănite şi 14 decese. În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, s-au produs 104 accidente, soldate cu 14 persoane rănite şi 13 decese. 

Titi Aur a tras concluziile după aceste date. 

"Eu consider că cei care circulă prin România, în mare majoritate, nu conştientizează pericolul când trec peste calea ferată. Sunt unii care se strecoară printre bariere, sunt mulţi care forţează culoarea roşie, sunt mulţi care pleacă de pe loc când se ridică bariera, chiar dacă culoarea roşie încă licăre. 

Sunt şi mulţi care nu înţeleg ce înseamnă lampa aceea albă. Ea îţi demonstrează că sistemul funcţionează, dar că nu vine trenul. Dacă lampa aia albă nu se aprinde intermitent, nu poţi trece peste calea ferată aşa, simplu. 

Sunt multe motive pentru care nu funcţionează semaforul. Fie s-a defectat, fie e scos din funcţiune. Şi atunci, te apropii cu maşina de calea ferată, nu se aprinde lampa albă intermitentă şi treci pentru că ştii că acolo dacă e roşu te opreşti, dacă nu e roşu treci. Şi vine trenul şi te omoară. Pentru că e defect semaforul sau e scos din funcţiune. 

Trecerea la calea ferată ar trebui să fie un capitol separat, special, şi adus aminte în toate etapele de conştientizare. Ai grijă că trenul e mare şi că, oricât de mare e maşina ta, te bate trenul. Trebuie atenţie foarte mare! 

Nu mai zic că există o anumită categorie de conducători auto, complet nepregătiţi, care au făcut şcoala acum nişte ani mulţi, şi care merg după instincte în sat la ei. Şi când ajung la calea ferată, unde nu e nici barieră, ci doar semafor care nu merge sau merge, asistăm la tragedii. 

Nu există trecere la nivel nesemnalizată. Când mă apropii de calea ferată, trebuie să fiu foarte conştient. Mă opresc să văd dacă vine trenul. Dacă nu văd, cobor geamul, să aud dacă vine", a declarat Titi Aur. 

trecere la nivel cu calea ferata
accidente auto
titi aur
Comentarii

