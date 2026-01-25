Accident grav în Sibiu, duminică seara. Update: Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat

Update:

În accidentul rutier au fost implicate 7 persoane

Din nefericire, unul dintre ocupanți, aflat în stop cardio respirator, nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat.

Celelalte 6 persoane, conștiente și cooperante, au primit asistență medicală din partea personalului specializat, iar 5 dintre acestea au fost transportate la spital, pentru investigații amănunțite.

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat

Știrea inițială:

Având în vedere numărul peroanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

De urgență, la locul producerii evenimentului rutier au fost trimise 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple și 2 ambulanțe SMURD. În sprijinul echipajelor medicale au fost alocate și 2 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.

Din informațiile primite la acest moment, 1 persoană se află în stop cardio respirator, iar ceilalți 6 ocupanți, conștienți și cooperați, sunt evaluați medical la fața locului.

Misiunea este în dinamică.