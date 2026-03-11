Decizia Parlamentului de a permite dislocarea temporară în România a unor capabilități americane este una corectă. De ce este în interesul României? Experiențele dramatice din 2009-2010, situația noastră economică și poziția arată că dependența României de exporturile către Europa Occidentală face ca o criză economică să lovească foarte puternic țara noastră. Au suferit atunci părinții celor mai tineri de astăzi. În 2010 au fost curbele de sacrificiu, prăbușirea economică, au fost doi ani foarte grei până când economia a început să își revină cât de cât, iar salariile și pensiile au început din nou să crească.

Țările mai slabe sau mai prost organizate, cu economii dependente de exporturi, sunt lovite mai puternic de crize

Polonia, de exemplu, s-a descurcat mai bine în timpul marii crize din 2009-2010, pentru că producea și alte bunuri - bunuri de consum etc. La un frigider sau la o mașină poți renunța într-o criză financiară, dar la pastă de dinți sau la mere nu renunți. De aceea economia poloneză nu a scăzut.

Dacă prețul petrolului crește sau dacă sunt blocaje în Strâmtoarea Ormuz, se poate crea o criză petrolieră și apoi una financiară. Bursele scad, investițiile se retrag și multe națiuni suferă, dar cele mai vulnerabile sunt lovite mai tare, cum ar fi România. De aceea interesul nostru este ca acest conflict să se termine cât mai repede. Detaliile legate de dreptul internațional și alte dezbateri pot fi discutate ulterior.

Atunci când ai de-a face cu un regim agresiv, care își omoară propriul popor, sponsorizează atacuri și destabilizează regiunea, trebuie eliminat pericolul. Nu stai la colocvii.

Faptul că bazele americane și infrastructura militară contribuie la eliminarea pericolului iranian și la protejarea comerțului global și a traficului prin Strâmtoarea Ormuz este în interesul național al României.

Dacă regimul respectiv rămâne la putere acolo, va continua să fie o sursă permanentă de conflicte. În schimb, prezența americană, inclusiv baze și sisteme de comunicații, descurajează extinderea conflictelor și agresiunile. România are interesul ca americanii să fie prezenți militar în regiune, mai ales în zona Mării Negre.



Un exemplu este decizia din 1999 când CDR a decis, a votat și PSD în Parlament, sprijinirea operațiunilor SUA necesare și legitime pentru a opri războiul din Kosovo, ceea ce a și reușit. Decizia a fost criticată la momentul respectiv, dar ulterior s-a dovedit benefică. Sigur și în 1999 existau voci care spuneau: „Domnule, stai, ce ne băgăm noi?” Era o solicitare de survol, adică doar treceau pe spațiul aerian. Și ne-a folosit. De unde eram în zona gri, intrarea în NATO ne-a propulsat în intrarea în UE și a crescut statutul nostru. Decizia din 1999, care l-a costat pe Emil Constantinescu popularitate, a dus ulterior la ridicarea vizelor pentru Europa de Vest. Puteai să mergi în toată Europa de Vest cu pașaportul. Atunci au început contingentele de muncă, oamenii au trimis bani acasă și au ridicat case în România. Probabil și acum ar urma Visa Waiver. Deciziile de acest tip sunt decizii istorice și trebuie privite în context strategic. Iar dacă ne gândim la Franța sau Germania, ele spun la nivel declarativ să vedem dreptul internațional, dar probabil le convine că un regim turbulent, o dictatură care pregătea arma nucleară, este forțată măcar să renunțe la arma nucleară.

China este și ea afectată de Strâmtoarea Ormuz



În prezent, problema petrolului și a Strâmtorii Ormuz afectează nu doar Occidentul, ci și China, care depinde de transportul maritim pentru aprovizionarea cu energie. Transportul pe mare din Golf spre Asia este mult mai ieftin decât transportul pe conducte pe mii de kilometri prin interiorul continentului.

Uniunea Europeană are rezerve strategice de petrol, iar unele state din Golf pot exporta și prin conducte, ocolind strâmtoarea, dar o criză energetică tot ar avea efecte globale. De aceea, cu cât conflictul se termină mai repede, cu atât este mai bine. Dacă vine o criză economică globală, țările vulnerabile, inclusiv România, vor plăti primele. Și pentru a încheia rapid conflictul, este nevoie de forță militară suficientă pentru a elimina capacitățile care blochează traficul și destabilizează regiunea. După aceea se pot discuta soluții politice și viitorul regimului din Iran. Dar mai întâi trebuie securizată Strâmtoarea Ormuz și eliminate capacitățile militare care amenință comerțul global.

Unii din România ar vrea să mergem pe ideea „prelungește, Doamne, boala”. Dar mai bine să nu o lungim, ci să o încheiem rapid. Pentru acest lucru sunt necesare medicamente puternice, iar România are și ea o trusă de astfel de „medicamente”. Astăzi, „spitalul” este la baza Mihail Kogălniceanu. Nu mai trimitem spitale pe front, ca în Irak, Afganistan, Somalia sau Angola, acum baza de la Kogălniceanu joacă rolul cheie.

